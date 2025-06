Vorsicht, riesengroße Zahl: Weltweit betrifft Kinderarbeit mindestens 160 Millionen Jungen und Mädchen zwischen fünf und 17 Jahren - also so viele, dass sie ein riesiges Land bilden könnten. Diese Zahl hat das Kinderhilfswerk UNICEF veröffentlicht, eine Organisation, die Kindern auf der ganzen Welt hilft. Die gute Nachricht: In den vergangenen Jahren ist die Zahl der arbeitenden Kinder gesunken. (Im Jahr 2000 waren es noch 246 Millionen.) Trotzdem findet UNICEF, dass diese gute Entwicklung zu langsam geht: Man müsse viel mehr gegen Kinderarbeit unternehmen.

Was Kinderarbeit bedeutet

Wenn eine Arbeit ein Kind davon abhält, in die Schule zu gehen, gilt das als Kinderarbeit. Auch, wenn eine Arbeit ein Kind krank machen kann oder dafür sorgt, dass es sich nicht normal entwickeln kann, ist diese Arbeit Kinderarbeit.Viele Kinder müssen auf Feldern oder in Fabriken mitarbeiten, andere schuften in Bergwerken oder Steinbrüchen. Dort müssen sie zum Beispiel tagelang gebückt arbeiten oder schwere Sachen schleppen. Dabei haben fast alle Länder der Welt einen Vertrag unterschrieben:steht darin. Doch viele sorgen nicht dafür, dass der Vertrag eingehalten wird.

Ohne Schule keine Zukunft

Wenn Familien unter Armut leiden, müssen die Kinder helfen, Geld zu verdienen. Doch wer arbeitet, hat meistens keine Zeit, um in die Schule zu gehen. Ohne Schule finden die Kinder aber wahrscheinlich später keinen richtigen Beruf, mit dem sie genug verdienen, um ihre Familien ernähren zu können. So werden ihre Kinder eines Tages wohl auch arbeiten müssen - und alles fängt wieder von vorne an. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Kinder in die Schule gehen können. So können sie später einen richtigen Beruf finden - und eine bessere Zukunft haben.