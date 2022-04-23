logo!: 5 Fakten über Mailaka Mihambo

Malaika hat sich schon immer für Sport begeistert. Als sie sich für Leichtathletik entschied, wurde sie schnell zu einem richtigen Profi. Im vergangenen Jahr hielt sie dann in Tokio die goldene Medaille in den Händen. Hier kommen 5 Dinge, die ihr über Malaika Mihambo wissen müsst:

Der Sport ist das, für das mein Herz pocht. Er gibt mir Kraft und Freude. „ Malaika Mihambo

Der Sprung zum Sieg: Bei den olympischen Spielen in Tokio gewinnt Mailaka Mihambo im Weitsprung. Quelle: imago

1. Angefangen mit dem Sport hat Malaika nicht mit der Leichtathletik, sondern mit Ballett und Judo! Als Kind machte sie bei einem Leichtathletik-Ferienprogramm mit. Dort wurde ihr Talent für die Leichtathletik entdeckt und sie wurde direkt zum Training eingeladen. Im Alter von 16 Jahren hat sie sich vor allem für Sprint und Sprung entschieden. Damit durfte sie auch das erste Mal bei einer internationalen Meisterschaft starten!

2. Das Jahr 2019 ist Malaikas persönliches Highlight-Jahr. Bei den Weltmeisterschaften in Doha gewann sie die Goldmedallie im Weitsprung. Allerdings lief es anfangs gar nicht wie geplant: sie war viel zu aufgeregt! Vor dem letzten Sprung versuchte sie, sich durch Meditieren zu beruhigen. Und tatsächlich dann der Erfolg: 7,30 Meter – ihre Bestleistung im Weitsprung. Belohnt wurde sie nicht nur mit dem Platz auf dem Podest, sondern auch mit der Auszeichnung „Sportlerin des Jahres 2019“.

3. Malaika ist nicht nur sportlich, sondern auch musikalisch! Sie bezeichnet die Musik als eine Sprache, die jeder sprechen kann. Beim Klavierspielen kann sie sich gut vom Alltagsstress ablenken.

4. Für Malaika ist Sport eine Herzensangelegenheit. Vor knapp zwei Jahren hat sie den Verein „Malaikas Herzsprung e.V.“ gegründet. Ihr Verein ermöglicht Kindern, für mindestens ein Jahr lang kostenlos Mitglied in einem Leichtathletikverein zu sein. So lernen die Grundschülerinnen und Grundschüler zum Beispiel, im Team zusammenzuhalten und an sich selbst zu glauben.

5. Profisport und Studieren gleichzeitig? Kein Problem für Malaika! Mit Hilfe eines Sportstipendiums hat sie es geschafft, Sport und Studium unter einen Hut zu bekommen. 2016 hat sie ihr Studium der Politikwissenschaften abgeschlossen und hat 2019 ein Fernstudium in Umweltwissenschaften angefangen.

Große Freude: Malaika hält stolz ihre Medaille in die Kamera. Quelle: imago