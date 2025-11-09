logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Pogromnacht und Mauerfall :9. November - ein bedeutender Tag
Der 9. November ist für die deutsche Geschichte einer der bedeutsamsten Tage. Doch warum hat dieses Datum so eine Bedeutung? logo! erklärt es.
Der 9. November ist ein zentraler Tag in der deutschen Geschichte.
Quelle: imago / AP
In der Geschichte Deutschlands ist der 9. November nicht irgendein Tag, sondern ein sehr bedeutender. An die Ereignisse am 9. November 1989 erinnern sich viele Menschen gerne zurück. Der 9. November 1938 war hingegen einer der grausamsten Tage in der deutschen Geschichte. Doch was steckt hinter diesen beiden Daten?
- 1:26 min
