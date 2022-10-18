logo!: Wie arbeiten Abgeordnete?

So läuft ihre Arbeit ab

Abgeordnete sind Politiker und Politikerinnen. Sie arbeiten zum Beispiel im Bundestag, in Landtagen oder im Stadtrat. Es gibt auch Abgeordnete, die sich um die Politik in der Europäischen Union kümmern. Sie sitzen im Europäischen Parlament. Meistens gehören Abgeordnete einer Partei an.

logo! : Wie kommt man in den Bundestag? Wie kommt Jakob Blasel in den Bundestag?

Warum es im Bundestag Grüppchenbildung gibt

Die Abgeordneten des Bundestags werden für vier Jahre gewählt - von den Menschen in Deutschland, die wählen dürfen. Das passiert bei der Bundestagswahl.

Abgeordnete im Bundestag schließen sich zu Gruppen zusammen, sogenannten Fraktionen. Fraktionen sind die Vertretungen einer Partei im Bundestag. Das heißt, die Abgeordneten einer Fraktion gehören meist der gleichen Partei an. Deshalb sagt man auch "die SPD Fraktion" oder "die Fraktion CDU/CSU". Mitglieder einer Fraktion haben gemeinsame Ziele und Ideen für die Politik, die sie im Bundestag durchsetzen wollen.

So arbeiten Abgeordnete im Bundestag

Die meiste Arbeit von den Abgeordneten und ihren Fraktionen findet in sogenannten "Ausschüssen" statt. Dort kommen Abgeordnete verschiedener Fraktionen zusammen und beraten zum Beispiel über neue Gesetze. Erst danach werden die Gesetze im Bundestag beschlossen.

Dieses Foto zeigt den Haushaltsausschuss. Er kümmert sich mit um das Geld, dass Deutschland zur Verfügung hat. Quelle: imago images

Ausschüsse haben meist bestimmte Themen. Es gibt zum Beispiel Ausschüsse, in denen sich Abgeordnete um Klimaschutz, Sport oder auch speziell um Angelegenheiten von Kindern und Jugendlichen kümmern.

Für ihre Arbeit bekommen Abgeordnete Geld. Dieses Gehalt nennt man "Diäten“.