Weniger Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen - aber ...

In Deutschland landen weniger Jugendliche wegen zu viel Alkohol im Krankenhaus. Trotzdem bleibt Alkohol ein Problem. Wir erklären warum!

Deshalb bleibt Alkohol ein Problem

Warum's keine wirkliche Entwarnung gibt, erklärt Johanna! 29.12.2025 | 0:53 min

‼️ Wichtig: Alkohol schadet der Gesundheit. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) sagt: Es gibt kein sicheres Alkoholtrinken.