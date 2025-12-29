logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Alkoholkonsum in Deutschland:Deshalb bleibt Alkohol ein Problem
In Deutschland landen weniger Jugendliche wegen zu viel Alkohol im Krankenhaus. Trotzdem bleibt Alkohol ein Problem. Wir erklären warum!
‼️ Wichtig: Alkohol schadet der Gesundheit. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) sagt: Es gibt kein sicheres Alkoholtrinken.
