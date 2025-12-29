  3. Suche

Weniger Alkoholvergiftungen bei Jugendlichen - aber ...

Alkoholkonsum in Deutschland:Deshalb bleibt Alkohol ein Problem

In Deutschland landen weniger Jugendliche wegen zu viel Alkohol im Krankenhaus. Trotzdem bleibt Alkohol ein Problem. Wir erklären warum!

Auf blauem Hintergrund sieht man Johanna und darüber steht auf gelbenm Hintergrund: Weniger Alkoholvergiftungen, aber ...

Warum's keine wirkliche Entwarnung gibt, erklärt Johanna!

29.12.2025 | 0:53 min

‼️ Wichtig: Alkohol schadet der Gesundheit. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) sagt: Es gibt kein sicheres Alkoholtrinken.

Was sind eure Erfahrungen? Was haltet ihr davon? Schreibt's uns unten in die Kommentare!

