logo!: Was Apartheid bedeutet

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Geschichte Südafrikas:Was Apartheid bedeutet
Im Land Südafrika galten lange strenge Gesetze, durch die Schwarze Menschen unterdrückt wurden - das nannte man "Apartheid". Die ganze Geschichte erfahrt ihr hier!
- Schwarze Kinder mussten andere Schulen besuchen.
- Schwarze durften auch nicht in dieselben Schwimmbäder, Bibliotheken oder Busse wie Weiße.
- Außerdem durften Schwarze nicht an Wahlen teilnehmen.
Weiße hatten also das Sagen im Land - und das, obwohl viel mehr Schwarze Menschen dort lebten. Wer sich die Regeln nicht gefallen ließ, wurde von der Polizei bestraft und sogar eingesperrt.
Der Kampf gegen die Apartheid
Trotzdem gab es Widerstand und Proteste gegen die vielen Ungerechtigkeiten. Ein wichtiger Anführer der Proteste war von Anfang an Nelson Mandela.
Er musste für seine Proteste lange ins Gefängnis - aber er setzte sich trotzdem immer weiter für die Rechte von Schwarzen ein.
1976 begann in Soweto ein großer Protest von Schülerinnen und Schülern gegen die Ungerechtigkeit in Südafrika. Mehr darüber erfahrt ihr hier:
Darum ging es beim Soweto-Aufstand
Die Proteste in Südafrika und auch der Druck aus anderen Ländern wurden mit der Zeit immer größer. Anfang der 1990er Jahre wurden die Apartheids-Gesetze in Südafrika dann nach und nach abgeschafft. 1994 durften zum ersten Mal Schwarze an Wahlen teilnehmen. Sie wählten Nelson Mandela zum ersten Schwarzen Präsidenten Südafrikas.
Ende gut, alles gut? Naja ...
Seit mehr als 30 Jahren ist die Apartheid abgeschafft.Trotzdem gibt es in Südafrika immer noch Probleme - die lange Zeit der Apartheid hat Spuren hinterlassen. Zum Beispiel haben viele Schwarze Menschen in Südafrika nach wie vor schlechter bezahlte Jobs.
Diesen Text haben Jelena, Debbie und Luisa geschrieben.
logo! erklärt:Was Rassismus ist
Dieser Artikel wurde am 18. Juli 2023 zum ersten Mal veröffentlicht und am 17. Juni 2026 überarbeitet.