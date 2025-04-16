Atommüll-Endlagersuche: Fünf Bundesländer sind raus

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Suche nach Endlager:Wohin mit dem Atommüll in Deutschland?
Mindestens eine Million Jahre soll der Atommüll sicher verschlossen bleiben. Doch wo kann das in Deutschland funktionieren? Fünf Bundesländer kommen dafür nicht mehr in Frage.
Seit Jahren wird in Deutschland nach einem Ort gesucht, an dem gefährlicher, radioaktiver Müll dauerhaft und endgültig gelagert werden kann, der während der Nutzung von Atomkraftwerken entstanden ist. So ein Endlager muss ein extrem sicherer Ort sein – am besten weit unter der Erde und gut geschützt vor Wasser.
Endlose Endlager-Sucher?
In fünf Bundesländern gibt es keine Gebiete mehr, die für so ein Endlager in Frage kommen. Neben Rheinland-Pfalz und dem Saarland zählen dazu nun auch Berlin, Hessen und Sachsen. Die Endlager-Suche bleibt allerdings schwierig. Experten meinen: Diesen Ort in Deutschland zu finden wird noch superlange dauern, vielleicht sogar noch 50 Jahre. Im Video ist erklärt, warum das so ein Riesenproblem ist:
Andere Länder sind schneller
Während bei uns wohl noch lange gesucht wird, gibt es einige Länder die deutlich weiter sind. Zum Beispiel Finnland und Schweden. Beide Länder haben schon einen sicheren Ort gefunden, in Finnland wird das Endlager sogar schon gebaut! Warum Deutschland so weit hinterherhinkt hat mehrere Gründe.
Diesen Text haben Gabor und Felix geschrieben.