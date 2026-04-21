Zeigt uns euer Bundesland! Reporterin Isabelle kommt vorbei

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Trailer
Schreibt uns!:Zeigt uns euer Bundesland!
Lebt ihr in Sachsen‑Anhalt oder Mecklenburg‑Vorpommern? Dann aufgepasst – denn wir brauchen euch!
Im September finden gleich drei wichtige Wahlen statt: in Berlin, Sachsen‑Anhalt und Mecklenburg‑Vorpommern. Die Menschen dort wählen, welche Politiker und Politikerinnen in den nächsten Jahren wichtige Entscheidungen für ihr Bundesland treffen.
Bevor es so weit ist, möchte Isabelle nach Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern reisen. Aber nicht einfach irgendwie - sondern mit eurer Hilfe!
Jetzt seid ihr dran 👇
Ihr wohnt in einem der beiden Bundesländer und habt Lust, Isabelle zu zeigen,
- wo es bei euch am schönsten ist,
- was man unbedingt mal ausprobieren sollte oder
- was typisch für euer Bundesland ist?
Vielleicht gibt es einen Lieblingsort, den fast niemand kennt? 💛 Oder ein Essen, das man unbedingt probieren muss? 🍽️
Dann schreibt uns!
Vielleicht kommt Isabelle dann bei euch vorbei!