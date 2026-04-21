Zeigt uns euer Bundesland! Reporterin Isabelle kommt vorbei

Lebt ihr in Sachsen‑Anhalt oder Mecklenburg‑Vorpommern? Dann aufgepasst – denn wir brauchen euch!

Isabelle braucht euch! 16.04.2026 | 0:44 min

Im September finden gleich drei wichtige Wahlen statt: in Berlin, Sachsen‑Anhalt und Mecklenburg‑Vorpommern. Die Menschen dort wählen, welche Politiker und Politikerinnen in den nächsten Jahren wichtige Entscheidungen für ihr Bundesland treffen.

Bevor es so weit ist, möchte Isabelle nach Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern reisen. Aber nicht einfach irgendwie - sondern mit eurer Hilfe!

Jetzt seid ihr dran 👇

Ihr wohnt in einem der beiden Bundesländer und habt Lust, Isabelle zu zeigen,

wo es bei euch am schönsten ist ,

, was man unbedingt mal ausprobieren sollte oder

oder was typisch für euer Bundesland ist?

Vielleicht gibt es einen Lieblingsort, den fast niemand kennt? 💛 Oder ein Essen, das man unbedingt probieren muss? 🍽️

Dann schreibt uns!