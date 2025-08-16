logo!: Neuer Chef soll Bahn zum Laufen bringen

"Der Zug ist fünf Minuten zu spät!" Früher hätte man sich vielleicht geärgert. Schließlich war die Deutsche Bahn mal berühmt für Pünktlichkeit. Heute sind fünf Minuten eher Grund zur Freude bei Fahrgästen. Denn häufig ist die Verspätung auch größer. Weil das immer viele Menschen betrifft, gib es auch viel Grund zum Meckern.



Das Problem mit der Unpünktlichkeit kennt der Chef der Deutschen Bahn genau. Richard Lutz führt das Unternehmen schon einige Jahre. Jetzt aber verliert seinen Job. Das hat der deutsche Verkehrsminister, Patrick Schnieder, entschieden.