logo!: Neuer Chef soll Bahn zum Laufen bringen

1:10 min
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Deutsche Bahn :Der Chef soll gehen
"Der Zug ist fünf Minuten zu spät!" Früher hätte man sich vielleicht geärgert. Schließlich war die Deutsche Bahn mal berühmt für Pünktlichkeit. Heute sind fünf Minuten eher Grund zur Freude bei Fahrgästen. Denn häufig ist die Verspätung auch größer. Weil das immer viele Menschen betrifft, gib es auch viel Grund zum Meckern.
Das Problem mit der Unpünktlichkeit kennt der Chef der Deutschen Bahn genau. Richard Lutz führt das Unternehmen schon einige Jahre. Jetzt aber verliert seinen Job. Das hat der deutsche Verkehrsminister, Patrick Schnieder, entschieden.
Das Problem mit der Unpünktlichkeit kennt der Chef der Deutschen Bahn genau. Richard Lutz führt das Unternehmen schon einige Jahre. Jetzt aber verliert seinen Job. Das hat der deutsche Verkehrsminister, Patrick Schnieder, entschieden.
Kaputte Schienen
Der will, dass jemand anderes die vielen Probleme der Bahn angeht. Kaputte Schienen gehören zum Beispiel auch dazu. "Die Bahn muss pünktlich, sicher und sauber sein", findet der Verkehrsminister Schnieder.
logo! erklärt:Das sind die 3 größten Probleme der Bahn
Und welchen traurigen Rekord sie gebrochen hat.
1:34 min
Aber Fachleute meinen: Ein neuer Chef wird es auch nicht schaffen, schnell alles zu ändern. Denn das brauche Zeit und vor allem viel Geld: zum Beispiel für Reparaturen und neue Strecken.
Dieser Text ist von der kinder-dpa.