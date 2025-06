PUR+: So baut ihr ein Insektenhotel

Unterschlupf bieten!

Los geht's! Füllt einen Blumentopf mit Sachen, die ihr im Wald findet: Hohle Äste, Tannenzapfen oder getrocknete Gräser. Die Materialien müssen Hohlräume zum Verstecken haben. Ihr könnt dazu Löcher in Holzstücke bohren. Achtung: Bei Nadelhölzern wie einer Kiefer oder einer Tanne stellen sich die Holzfasern in den gebohrten Löchern wieder auf und verletzen die Bienen. Benutzt also am besten Laubhölzer wie Erlen, Eschen oder Buchen und schleift die Löcher sauber ab.

Quelle: ZDF