logo! erklärt: Das hatte die Bauhaus-Schule vor

Der Gründer des Bauhauses

Der Mann, den ihr auf diesem Bild seht, ist Walter Gropius. Er ist vor allem deshalb bekannt, weil er 1919 das Bauhaus gegründet hat. "Bauhaus" - damit sind zwei Dinge gemeint: eine Schule und eine Kunstrichtung. Eine Kunstrichtung erkennt ihr daran, dass in allen Werken ähnliche Formen und Farben verwendet werden. Beim Bauhaus sind das zum Beispiel eckige Formen, gerade Linien, wenig Farben. Dadurch entstanden schlichte, schnörkellose Möbel, Geschirr, Teppiche oder auch Gebäude. Und das war vor allem die Idee von Walter Gropius, denn er war kein Fan von großen Verzierungen. An der Bauhaus-Schule konnten Schüler mehr über die neue, schlichte Kunst erfahren und lernen, Dinge nach diesen Ideen zu entwerfen.

Quelle: ap