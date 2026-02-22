logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Filmfestival Berlinale:Kinderjury: Kino statt Schule
Die Kinderjury darf auf der Berlinale Filme schauen, bewerten und ihren Gewinner wählen. Wie arbeitet die Kinderjury, was macht ihnen Spaß – und welcher Film gewinnt am Ende?
Was ist euer Lieblingsfilm und warum? Schreibt es in die Kommentare.
- Florian
Hatsune Miku: A Miku who can't sing
- Maya
Hi Logo! Also ich habe Einen Sehr Abenteuerlichen Kinderfilm und der ist am 29.1.26 neu Rausgekommen der 2 Teil vooon WOODWALKERS (2) ist also ich will dass ihr Bitte bitte bitte Interview macht mit EMILE CHERIF er ist nämlich die Hauprolle und wenn Ja könnt ihr ihm Dann bitte Sagen das ich Maya der größte Fan Von ihn bin also sagt bitte meinen Namen Danke tschüssi 😃
- Powergirl
Harry Potter
- Franzi
Die Schule. Der magischen Tiere die sind Coll hallo Pia und Fiffi