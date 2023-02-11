  3. Suche

Riesen-Erfolge trotz Problemen: Frauen in der Wissenschaft

Riesen-Erfolge trotz Problemen:Frauen in der Wissenschaft

In der Vergangenheit haben nicht nur Männer, sondern auch viele Frauen die Wissenschaft geprägt. Diese sieben Wissenschaftlerinnen und ihre Entdeckungen solltet ihr kennen!

Ein Porträt der Forscherin Caroline Herschel und ihres Bruder William Herschel.
Portraätaufnahme von Ada Lovelace
Portraätaufnahme von Marie Curie und ihrem Ehemann Pierre Curie.
Portraätaufnahme von Lise Meitner
Portraätaufnahme von xx
Jane Goodall mit einem Shimpansen in Gombe
Die Wissenschaftlerin Margaret Hamilton sitzt in einer Raumfahrtskapsel und betätigt einige Knöpfe am Bordcomputer der Mondlandekapsel.

Caroline Herschel (1750-1848)

Gemeinsam mit ihrem Bruder William erforschte Caroline Herschel den Nachthimmel. Dabei entdeckte sie acht neue Kometen und malte verschiedene Karten, wo man welchen Stern am Himmel sehen kann.

Quelle: IMAGO / United Archives International

Warum gibt es so wenige Wissenschaftlerinnen? Fünf Fakten:

Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft

Auch heute arbeiten noch viel weniger Frauen in der Wissenschaft als Männer. Geschätzt sind nur etwa ein Drittel aller Forschenden Frauen. Um darauf aufmerksam zu machen, wurde vor einigen Jahren der 11. Februar als Internationaler Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft festgelegt.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Der Frauenanteil steigt langsam! Es gibt zum Beispiel immer mehr Professorinnen in Deutschland. Und immer öfter werden Frauen für ihre Forschung mit einem Nobelpreis ausgezeichnet: 2025 hat zum Beispiel die US-Amerikanerin Mary Brunkow den Nobelpreis für Medizin gewonnen. Sie erforscht das Immunsystem - also, wie sich der Körper gegen Krankheiten wehren kann.

Diesen Text haben Jule und Jelena geschrieben.

In der logo!-Sendung haben wir am 11. Februar 2026 über dieses Thema berichtet.