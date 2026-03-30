Wetten, dass...?:Kopfüber durch die U-Bahn!

In der ZDF-Show "Wetten, dass...?" zeigen Wettkandidaten, was sie draufhaben. Ob Emil es schafft, sich kopfüber durch die U-Bahn zu hangeln?

Habt ihr jetzt auch eine Idee für eine spannende, ungewöhnliche oder einfach richtig coole Wette bekommen? Dann ist genau jetzt eure Chance – denn „Wetten, dass..?“ kommt 2026 zurück und ihr könntet mit eurer Wett-Idee dabei sein!

So geht’s:

Ihr könnt euren Wettvorschlag zusammen mit euren Eltern direkt online einreichen und wenn ihr wollt, auch ein Video, ein Foto oder ein PDF-Dokument mitschicken.

Die "Wetten, dass..?"-Redaktion schaut sich alle Einsendungen an und meldet sich bei euch, wenn eure Wette besonders spannend klingt.

Hier kommt ihr direkt zur offiziellen Seite von „Wetten, dass..?“, wo ihr alles einreichen könnt: Wetten, dass...?

Zum Bewerbungsformular von „Wetten, dass..?“

Und wenn ihr lieber eine Mail schreiben möchtet: wettendass@zdf.de