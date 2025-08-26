logo!: Eine genauere Weltkarte für alle

Guckt euch diese Karte mal ganz genau an ... Quelle: imago images /Depositphotos

Auf den ersten Blick sieht diese Karte nicht wirklich anders aus als die, die ihr wahrscheinlich aus der Schule kennt. Aber: Hier sind die Länder fast genau so abgebildet, wie sie auch in echt aussehen. Alle, die sich jetzt fragen: Hä? Ist das auf "unserer" Weltkarte denn anders? Ja! Die Form der Länder stimmt zwar ziemlich genau, also der Kontinent Afrika sieht zum Beispiel auf der Karte auch genau so aus wie in echt. Aber die Größen stimmen nicht, genauer gesagt, die Größenverhältnisse zueinander. Schaut selbst:

... und zum Vergleich die Karte, wie ihr sie wahrscheinlich aus der Schule kennt. Fällt euch was auf? Hier erscheinen Grönland und Afrika etwa gleich groß. In Wirklichkeit würde Grönland aber 14 Mal problemlos in den afrikanischen Kontinent passen! Quelle: getty images/ borysov, yevhen

Dass die Länder auf der Weltkarte, wie wir sie kennen, falsch dargestellt werden, liegt an der Form der Erde. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video:

logo! erklärt : Afrika ist viel zu klein ... ... auf der Weltkarte dargestellt, die die meisten nutzen. Hier erfahrt ihr den Grund dafür. 1:35 min

Ein falsches Weltbild

Wegen dieser falschen Darstellung gibt es an der Karte auch viel Kritik. Dadurch, dass bestimmte Länder, wie z.B. USA und Russland, größer erscheinen als sie eigentlich sind, wirken sie auch gleichzeitig viel mächtiger auf uns. Ein riesiger Kontinent wie Afrika wirkt im Vergleich unbedeutend klein, obwohl Afrika in Wirklichkeit der zweitgrößte Kontinent ist!

Das heißt: Die Weltkarte, wie ihr sie auch aus der Schule kennt, beeinflusst, wie wir Länder und Kontinente wahrnehmen. Die Verzerrung einiger Länder sorgt also im wahrsten Sinne des Wortes dafür, dass wir ein verzerrtes Weltbild haben.

Einsatz für Umstellung der Weltkarte

Auf dem Globus sind die Größenverhältnisse aller Länder korrekt. Quelle: colourbox

Einige Menschen in Afrika möchten, dass Schulen und Organisationen diese neue, genauerer Karte benutzen, damit alle sehen, wie groß und wichtig Afrika wirklich ist. Sie fordern: "Correct the Map", also "korrigiert die Weltkarte". Auch die Afrikanische Union, ein Zusammenschluss von 55 afrikanischen Ländern, unterstützt diese Idee.



Es gibt aber eine noch eine Lösung: Da die Erde nun mal eine Kugel ist, werden die Größenverhältnisse der Länder und Kontinente auf einem Globus korrekt dargestellt. Also öfter mal den Globus checken!