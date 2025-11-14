Rabatte vor der Weihnachtszeit:Black Friday: Worauf ihr achten solltet
Günstige Angebote abwarten und Geschenke für Weihnachten kaufen? Dafür warten viele auf den Black Friday. Aber macht man an dem Tag wirklich so krasse Schnäppchen?
Quelle: dpa | Oliver Berg
Egal ob Lebensmittel, Klamotten oder Elektroartikel: Viele Artikel scheinen am Black Friday günstiger zu sein. Oft werben Geschäfte und Online-Plattformen schon in der Woche vor dem Black Friday mit Rabatte und Angebote. Viele Menschen nutzen das, um zum Beispiel schnell schon einmal Geschenke für die Weihnachtstage zu kaufen. Aber: Viele der Angebote wirken erstmal echt gut, beim Shoppen an Black Friday solltet ihr aber trotzdem ein bisschen was beachten.
Drei Fakten zum Black Friday
Das alles hört sich natürlich erst einmal toll an. Aber: Oft sind die Angebote an Black Friday gar nicht so gut, wie sie auf den ersten Blick wirken. Viele Geschäfte tricksen nämlich auch ganz schön, um die Leute zum Einkaufen zu bewegen. Oft sind die angekündigten Rabatte gar nicht so groß. Manche Geschäfte steigern auch in den Wochen vorher langsam die Preise bestimmter Artikel, um sie an Black Friday wieder zu senken. Manches wirkt dann wie ein Super-Schnäppchen: Ist es aber häufig gar nicht.
Wegen der vielen Angebote kaufen wir häufiger Dinge, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Dann landen also vielleicht Klamotten oder Bücher in unserem Zimmer, die wir ohne die Rabatte gar nicht gekauft hätten.
Vielleicht habt ihr ja trotzdem etwas Taschengeld gespart und wollt euch an Black Friday etwas kaufen? Dann plant vorher genau, was ihr euch kaufen wollt. Ihr könnt euch auch eine Obergrenze setzen, wie viel Geld ihr höchstens ausgeben wollt.
Gibt's wirklich super Schnäppchen oder ist alles eine große Werbelüge?26.11.2025 | 1:27 min