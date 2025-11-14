Das alles hört sich natürlich erst einmal toll an. Aber: Oft sind die Angebote an Black Friday gar nicht so gut, wie sie auf den ersten Blick wirken. Viele Geschäfte tricksen nämlich auch ganz schön, um die Leute zum Einkaufen zu bewegen. Oft sind die angekündigten Rabatte gar nicht so groß. Manche Geschäfte steigern auch in den Wochen vorher langsam die Preise bestimmter Artikel, um sie an Black Friday wieder zu senken. Manches wirkt dann wie ein Super-Schnäppchen: Ist es aber häufig gar nicht.