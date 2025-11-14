  3. Suche

Black Friday-Check: Sparen wir da wirklich Geld?

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Rabatte vor der Weihnachtszeit:Black Friday: Worauf ihr achten solltet

Günstige Angebote abwarten und Geschenke für Weihnachten kaufen? Dafür warten viele auf den Black Friday. Aber macht man an dem Tag wirklich so krasse Schnäppchen?

Egal ob Lebensmittel, Klamotten oder Elektroartikel: Viele Artikel scheinen am Black Friday günstiger zu sein. Oft werben Geschäfte und Online-Plattformen schon in der Woche vor dem Black Friday mit Rabatte und Angebote. Viele Menschen nutzen das, um zum Beispiel schnell schon einmal Geschenke für die Weihnachtstage zu kaufen.
Aber: Viele der Angebote wirken erstmal echt gut, beim Shoppen an Black Friday solltet ihr aber trotzdem ein bisschen was beachten.

Diesen Text hat Maike geschrieben.