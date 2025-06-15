logo!: Neuer Wehrdienst - ohne Zwang!

  3. Suche

Plan der Bundesregierung:Neuer Wehrdienst - ohne Zwang!

So jedenfalls steht es in einem Gesetz, dass die Bundesregierung heute in Berlin beschlossen hat. Doch vorher gab es darüber viele Diskussionen.

Dass die Bundeswehr in Zukunft deutlich mehr Soldatinnen und Soldaten haben soll, darüber war man sich in der Regierung von Anfang an einig. Darum soll nun ein neuer Wehrdienst für junge Männer eingeführt werden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hatte vor einigen Wochen den Plan für diesen neuen Wehrdienst vorgestellt. 
Den Plan der "Neuen Wehrpflicht"
Diskussion über Freiwilligkeit

Ob der neue Wehrdienst freiwillig bleiben soll oder doch ein Pflichtdienst für junge Männer, darüber wurde zuletzt nochmal viel diskutiert – auch innerhalb der Bundesregierung. Dazu gehören zurzeit die Parteien CDU, CSU und SPD. Vor allem in der CDU und CSU sind nicht alle davon überzeugt, dass ein freiwilliger Wehrdienst ausreicht, um die Bundeswehr zu verstärken. Der SPD hingegen war es wichtig, dass der neue Wehrdienst freiwillig bleibt.  
Das neue Gesetz soll ab 2026 gelten. Vorher müssen noch der Bundestag und der Bundesrat zustimmen.   
Wichtig zu wissen: Niemand kann in Deutschland gezwungen werden, mit einer Waffe zu kämpfen. 

Dieser Text ist von Steffi.

