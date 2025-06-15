logo!: Neuer Wehrdienst - ohne Zwang!

Dass die Bundeswehr
in Zukunft deutlich mehr Soldatinnen und Soldaten
haben soll, darüber war man sich in der Regierung von Anfang an einig. Darum soll nun ein neuer Wehrdienst
für junge Männer eingeführt werden. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD hatte vor einigen Wochen den Plan
für diesen neuen Wehrdienst vorgestellt.
Das ist der Plan für den neuen Wehrdienst.02.07.2025 | 1:34 min
Diskussion über Freiwilligkeit
Ob der neue Wehrdienst freiwillig bleiben soll oder doch ein Pflichtdienst für junge Männer, darüber wurde zuletzt nochmal viel diskutiert – auch innerhalb der Bundesregierung. Dazu gehören zurzeit die Parteien CDU, CSU und SPD. Vor allem in der CDU und CSU sind nicht alle davon überzeugt, dass ein freiwilliger Wehrdienst ausreicht, um die Bundeswehr zu verstärken. Der SPD hingegen war es wichtig, dass der neue Wehrdienst freiwillig bleibt.
Das neue Gesetz soll ab 2026 gelten. Vorher müssen noch der Bundestag und der Bundesrat zustimmen.
Wichtig zu wissen: Niemand kann in Deutschland gezwungen werden, mit einer Waffe zu kämpfen.
... auch wenn er ein Problem damit hat?
Dieser Text ist von Steffi.