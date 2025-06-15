logo!: Neuer Wehrdienst - ohne Zwang!

Diskussion über Freiwilligkeit

Ob der neue Wehrdienst freiwillig bleiben soll oder doch ein Pflichtdienst für junge Männer, darüber wurde zuletzt nochmal viel diskutiert – auch innerhalb der Bundesregierung. Dazu gehören zurzeit die Parteien CDU, CSU und SPD. Vor allem in der CDU und CSU sind nicht alle davon überzeugt, dass ein freiwilliger Wehrdienst ausreicht, um die Bundeswehr zu verstärken. Der SPD hingegen war es wichtig, dass der neue Wehrdienst freiwillig bleibt.