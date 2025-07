logo!: Was die Bundeswehr ist

Die Bundeswehr wurde offiziell am. Die Politiker damals wollten, dass Deutschland sich verteidigen kann, falls es von einem anderen Land angegriffen würde. Deutschland selbst darf jedoch niemals ein anderes Land angreifen. Das steht im Grundgesetz , also dem wichtigsten deutschen Gesetz. Ein bisschen verrät es der Name schon: "wehr" kommt von "Abwehr" oder "sich wehren". Die Bundeswehr soll also