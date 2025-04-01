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logo! erklärt:Kleine Münzen abschaffen?
Manche finden sie meeeega nervig, andere füttern gerne ihr Sparschwein damit: 1- und 2-Cent-Münzen. Immer wieder wird diskutiert, sie abzuschaffen. Was dahinter steckt.
Weg mit den kleinen Münzen oder besser alles so lassen, wie es ist? Was macht ihr mit eurem ganzen Kleingeld? Sparschwein, Ausgeben, Spenden? Schreibt's in die Kommentare!
Kommentare
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334 Kommentare
- FCB
Ich tue sie immer beim nächsten Gottesdienst in die Kollekte.
- Simon:)
ich sammle die immer für den nächsten flohmarkt als rückgeld
- Rosti_007
In einer großen Holzschale sammeln und wenn sie voll ist, bezahle ich mit ihnen an einer Selbstzahlerkasse.
- Mia
Jaaaaaaaa