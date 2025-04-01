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logo! erklärt: 1- und 2-Cent-Münzen abschaffen

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logo! erklärt:Kleine Münzen abschaffen?

Erklärgrafik Münzen

Manche finden sie meeeega nervig, andere füttern gerne ihr Sparschwein damit: 1- und 2-Cent-Münzen. Immer wieder wird diskutiert, sie abzuschaffen. Was dahinter steckt.

Weg mit den kleinen Münzen oder besser alles so lassen, wie es ist? Was macht ihr mit eurem ganzen Kleingeld? Sparschwein, Ausgeben, Spenden? Schreibt's in die Kommentare!

Kommentare

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334 Kommentare
  • FCB
    Ich tue sie immer beim nächsten Gottesdienst in die Kollekte.
  • Simon:)
    ich sammle die immer für den nächsten flohmarkt als rückgeld
  • Rosti_007
    In einer großen Holzschale sammeln und wenn sie voll ist, bezahle ich mit ihnen an einer Selbstzahlerkasse.
  • Mia
    Jaaaaaaaa