logo!: Chinesisches Neujahr 2025: Das Jahr der Schlange beginnt.

Jahre: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945.



Stolz und Fleiß: Das zeichnet die Hähne besonders aus. Wenn sie sich für etwas entschieden haben, gehen sie mutig ihren Weg, ohne auf andere zu hören. Sie stehen zu dem, was sie sagen und man kann sich immer auf sie verlassen. Hähne stehen besonders gerne im Mittelpunkt und reden am liebsten über sich selbst.