logo!: Chinesisches Neujahr 2025: Das Jahr der Schlange beginnt.

Chinesisches Neujahr: Das Jahr der Schlange
Die chinesischen Tierkreiszeichen
Im chinesischen Kalender gibt es zwölf Tierkreiszeichen. Dazu gehören: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Jedes Jahr wird einem dieser Tiere zugeordnet. Das Jahr 2025 ist ein Jahr der Schlange.
Welches Tier bist du?
Das ist ganz einfach herauszufinden: Ihr müsst dafür nur wissen, in welchem Jahr ihr geboren wurdet. Das Tier, das in eurem Geburtsjahr an der Reihe war, ist euer Tier.
Kleiner Hinweis: Das chinesische Jahr beginnt und endet immer ungefähr Mitte Januar. Wenn ihr also im Januar eines Jahres geboren wurdet, gilt für euch wahrscheinlich noch das Tierkreiszeichen des vorhergehenden Jahres.
Wenn ihr im Jahr des Büffels geboren wurdet, seid ihr angeblich besonders zuverlässig und verantwortungsbewusst. Aufgeben kennt ein Büffel nicht. Sie arbeiten geduldig an ihren Aufgaben, bis sie ihr Ziel erreichen. Die Büffel lieben einen geregelten Tagesablauf und feste Strukturen. Sie geben ihnen Sicherheit und sie können ihr inneres Gleichgewicht so besser aufrecht erhalten.
Mut und Konkurrenzfähigkeit. Das zeichnet einen klassischen Tiger aus. Dazu sind sie selbstsicher und voller Lebensfreude. Die Tiger sind aber meistens kleine Rebellen: Sie toben gerne herum, testen verschiedene Grenzen aus und wollen sich jeder Herausforderung stellen. Deswegen werden sie von vielen auch als frech bezeichnet.
Die Hasen sind von Natur aus vorsichtig und freundlich. Sie sind sehr liebevoll und wirken auf den ersten Blick meist zurückhaltend. Deswegen sollte man einen Hasen aber nicht unterschätzen: Sie sind selbstsicher und clever. Wenn es eins gibt, was Hasen gar nicht mögen, dann sind das Konflikte. Sie haben einen starken Gerechtigkeitssinn und sind die geborenen Streitschlichter.
Jahre: 2012, 2000, 1988, 1976, 1964, 1952, 1940.
Drachen werden in der chinesischen Kultur am meisten verehrt. Sie gelten als besonders stark und temperamentvoll. Die Drachen sind stark davon überzeugt, dass sie alles im Leben schaffen können und sind sehr von sich überzeugt. Im Streit können die Drachen deswegen schnell aggressiv werden und können arrogant wirken.
Im chinesischen Tierkreiszeichen sind die Schlangen ein Symbol für Weisheit. Sie sind intelligent und sehr weise. Sie beobachten stets das Geschehen um sie herum. Außerdem sind die Schlangen eher zurückhaltend, schließen aber feste Freundschaften. Neid ist die größte Schwäche von Menschen, die im Jahr der Schlange geboren wurden.
Jahre: 2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942.
Typische Pferde sind besonders lebhaft und energisch. Sie sind gerne in einer großen Gruppe unterwegs, stehen gerne im Mittelpunkt und bringen Menschen zum Lachen. Pferde haben jedoch ein Problem mit Vorschriften und Regeln. Sie möchten lieber frei und unabhängig sein.
Jahre: 2015, 2003, 1991, 1979, 1967, 1955, 1943.
Wenn ihr im Jahr der Ziege geboren wurdet, seid ihr angeblich sanftmütig und mitfühlend. Andere Menschen haben Ziegen gerne um sich, weil sie so ruhig und ausgeglichen sind. Ziegen sind gerne in Gruppen unterwegs. Stehen aber, im Gegensatz zu den Pferden, nicht gerne im Mittelpunkt. Die Ziegen lieben alles, was schön ist im Leben, zum Beispiel schöne Kleidung und gutes Essen.
Jahre: 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956, 1944.
Die Affen sollen sehr verspielt und neugierig sein. Ständig probieren sie neue Dinge aus und brauchen viel Bewegung und Freiraum. Affen sind lustige Freunde und haben immer einen Witz parat. Manchmal machen sie aber einen Spaß auf die Kosten anderer, und verletzen so ihre Gefühle. Man kann einem Affen aber nie besonders lange böse sein, da sie so charmant und witzig sind.
Jahre: 2017, 2005, 1993, 1981, 1969, 1957, 1945.
Stolz und Fleiß: Das zeichnet die Hähne besonders aus. Wenn sie sich für etwas entschieden haben, gehen sie mutig ihren Weg, ohne auf andere zu hören. Sie stehen zu dem, was sie sagen und man kann sich immer auf sie verlassen. Hähne stehen besonders gerne im Mittelpunkt und reden am liebsten über sich selbst.
Jahre: 2018, 2006, 1994, 1982, 1970, 1958, 1946.
Die Hunde sind treu und liebenswürdig. Sie würde alles für die Menschen tun, die ihnen nahe stehen, und können Geheimnisse gut für sich behalten. Hunde lieben ein ruhiges Leben und sehen in der Welt nur die schönen Dinge. Wenn ein Hund von einem anderen Menschen verletzt wird, vergisst er das aber nie und ist sehr nachtragend.
Jahre: 2019, 2007, 1995, 1983, 1971, 1959, 1947.
Wenn du in einem Jahr des Schweins geboren wurdest, bist du besonders hilfsbereit und friedlich. Schweine versuchen immer, alle ihre Ziele zu erreichen. Dabei lassen sie sich aber nicht gerne helfen. Im Gegensatz dazu helfen die Schweine aber besonders gerne anderen. Außerdem sind sie richtige Genießer: Sie essen gerne, mögen eine vertraute Umgebung und alle schönen Dinge im Leben.
Die Ratte steht an erster Stelle der chinesischen Tierkreiszeichen. Ratten sind besonders klug und neugierig. Sie stecken voller kreativer Energie. Wenn ihr im Jahr der Ratte geboren wurdet, stürzt ihr euch mutig von einem Abenteuer in das nächste. Außerdem lesen sie gerne viele Bücher, um sich viel Wissen anzueignen.
Jetzt kennt ihr euer Tierzeichen. Natürlich ist das so ein bisschen wie bei Horoskopen, sie sollen Spaß machen, aber wirklich ernst nehmen darf man diese "Eigenschaften" nicht. Findet ihr auch heraus, welches Tier im Jahr 2026 dran ist? ;-)