logo!: Chinesisches Neujahr 2025: Das Jahr der Schlange beginnt.

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Chinesisches Neujahr: Das Jahr der Schlange

Die chinesischen Tierkreiszeichen

Im chinesischen Kalender gibt es zwölf Tierkreiszeichen. Dazu gehören: Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Jedes Jahr wird einem dieser Tiere zugeordnet. Das Jahr 2025 ist ein Jahr der Schlange.
Chinesische Tierkreiszeichen und dazu eine stilisierte Schlange.
Welches Tier bist du?

Das ist ganz einfach herauszufinden: Ihr müsst dafür nur wissen, in welchem Jahr ihr geboren wurdet. Das Tier, das in eurem Geburtsjahr an der Reihe war, ist euer Tier.
Kleiner Hinweis: Das chinesische Jahr beginnt und endet immer ungefähr Mitte Januar. Wenn ihr also im Januar eines Jahres geboren wurdet, gilt für euch wahrscheinlich noch das Tierkreiszeichen des vorhergehenden Jahres.

Jetzt kennt ihr euer Tierzeichen. Natürlich ist das so ein bisschen wie bei Horoskopen, sie sollen Spaß machen, aber wirklich ernst nehmen darf man diese "Eigenschaften" nicht. Findet ihr auch heraus, welches Tier im Jahr 2026 dran ist? ;-)

