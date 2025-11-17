Toleranz bedeutet, dass man andere Menschen respektiert, auch wenn sie eine andere Meinung haben oder etwas tun, das man selbst nicht mag. Man akzeptiert ihre Entscheidungen, ohne sie zu kritisieren oder schlecht zu machen. Ein Beispiel: Meine Schwester fing an, Inliner zu fahren. Ich selbst hatte daran eigentlich kein Interesse, aber ich sagte nichts Negatives dazu und blieb respektvoll. Schließlich probierte ich es sogar selbst aus und merkte, dass es doch Spaß macht.