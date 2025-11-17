logo! erklärt:Sei doch mal tolerant!
Das bedeutet Toleranz genau.
1:31 min
Am Tag der Toleranz wollen wir wissen, was euch tolerant zu sein bedeutet. Schreibt auch mal unten in die Kommentare, was ihr dazu denkt!
Ich finde das tolerante heißt das Mann die Meinung der anderen respektiert aber wenn es zu weit geht soll man es sagen
Hi Leute, für mich heißt Toleranz das man andere so akzeptiert wie sie sind.
Ich sage auch das man Menschen respektieren soll
Toleranz bedeutet, dass man andere Menschen respektiert, auch wenn sie eine andere Meinung haben oder etwas tun, das man selbst nicht mag. Man akzeptiert ihre Entscheidungen, ohne sie zu kritisieren oder schlecht zu machen. Ein Beispiel: Meine Schwester fing an, Inliner zu fahren. Ich selbst hatte daran eigentlich kein Interesse, aber ich sagte nichts Negatives dazu und blieb respektvoll. Schließlich probierte ich es sogar selbst aus und merkte, dass es doch Spaß macht.