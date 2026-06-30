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Klimawandel:Klimaschutz und Fliegen
- Beim Fliegen wird sehr viel klimaschädliches CO₂ ausgestoßen.
- Es gibt Ideen, Fliegen klimafreundlicher zu machen.
- Viele fordern allerdings schnellere Lösungen.
- Es gibt Möglichkeiten, einen Flug "wiedergutzumachen".
- Daran gibt es auch Kritik.
Jeden Tag starten und landen auf der Welt viele Flugzeuge. Fliegen ist eine super Möglichkeit, in wenigen Stunden an einen weit entfernten Ort zu gelangen. Das Problem: Beim Fliegen wird besonders viel CO₂ ausgestoßen und das ist nicht gut für das Klima. Expertinnen und Experten suchen deshalb nach Lösungen, wie Fliegen klimafreundlicher werden kann.
Schnellere Lösungen gefordert
Bis Fliegen umweltfreundlicher wird, wird es noch dauern. Viele Klimaschützerinnen und Klimaschützer fordern jetzt schon: Es soll weniger Flüge geben. Sie haben Vorschläge, wie das funktionieren könnte.
- Fliegen sollte teurer werden. Dann würden die Menschen genau überlegen, ob sie wirklich fliegen wollen. Kritikerinnen und Kritiker sagen allerdings, dass dann nur noch reiche Menschen fliegen könnten - was nicht gerecht wäre.
- Flüge innerhalb des Landes sollten verboten werden. Die Befürworter sagen: Innerhalb Deutschlands seien auch alle Ziele mit der Bahn erreichbar - das wäre viel umweltfreundlicher. Kritikerinnen und Kritiker sagen, dass man mit dem Flieger aber viel schneller ans Ziel kommt.
Viele Politiker und Politikerinnen in Deutschland wollen das Fliegen zwar nicht unbedingt verbieten. Sie wollen aber zum Beispiel daran arbeiten, dass die Bahn besser, schneller und günstiger wird. Dann wäre das Reisen mit der Bahn schneller und angenehmer als mit dem Flugzeug.
Kann man Flüge wiedergutmachen?
Auch wenn viele Menschen wissen, dass Fliegen schlecht für die Umwelt ist, wollen oder können sie darauf nicht verzichten. Es gibt eine Möglichkeit, den CO₂-Ausstoß des Flugs zu kompensieren - also wiedergutzumachen.
Die Idee: Wer einen Flug bucht, kann freiwillig etwas mehr zahlen - sozusagen als CO₂-Gebühr. Von dem Geld sollen Klimaschutzprojekte unterstützt werden: zum Beispiel Projekte, bei denen Bäume gepflanzt werden. Bäume nehmen CO₂ aus der Luft auf. Die gepflanzten Bäume wären dann ein Ausgleich für das CO₂, das beim Flug freigesetzt wurde.
Was ist die Kritik an der Kompensation?
Viele Menschen zahlen freiwillig Geld, um ihre Flugreisen zu kompensieren. Es gibt aber auch Kritik an der Idee.