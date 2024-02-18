logo!: Klimawandel bedroht Eisbären

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Durch den Klimawandel wird der Lebensraum der Eisbären zerstört.

Weil das Arktis-Eis weniger wird, ist die Jagd für Eisbären schwieriger.

In Zukunft könnten mehr Eisbären verhungern und ihre Art sogar ganz aussterben.

Der Klimawandel ist eine große Bedrohung für die Eisbären in der Arktis. Forscherinnen und Forscher haben nun herausgefunden, dass die längeren eisfreien Zeiten in der Arktis dafür sorgen könnten, dass in Zukunft mehr Eisbären verhungern könnten. Aber wieso ist das so?

Das Eis der Arktis ist der natürliche Lebensraum von Eisbären. Quelle: Colourbox.de

Eisbären brauchen Eis zum jagen

Durch die steigenden Temperaturen schmilzt das Eis der Arktis immer schneller. Einige Experten gehen davon aus, dass die Arktis schon in rund 10 bis 15 Jahren im Sommer sogar komplett eisfrei sein könnte. Schon jetzt ist die Eisfläche viel kleiner als früher. Ein großes Problem für die Eisbären, die das Eis eigentlich für ihre Jagd brauchen!

Jagd an Land ist schwierig

Hauptsächlich machen sie nämlich Jagd auf Robben. Diese erwischen sie vor allem, weil sie den Robben an Atemlöchern im Eis auflauern. Doch ohne Eis klappt das nicht. Zwar jagen Eisbären mittlerweile auch an Land. So richtig gut, geht es den Eisbären damit allerdings nicht.

Das Eis der Arktis wird weniger. Für Eisbären ein großes Problem. Quelle: AFP

Forscherinnen und Forscher haben nämlich nun herausgefunden, dass Eisbären bei der Jagd an Land nicht so erfolgreich sind wie auf dem Eis. Sie müssen sich mehr anstrengen und sie machen viel weniger Beute. Die Folge: Die Eisbären fressen zu wenig, sind dünner und schwächer - und können sich keine Reserven für die nächste Jagd anfuttern. Wenn die Eisbären wegen ihres Hungers entkräftet sind, haben sie es noch schwerer zu jagen. Deshalb werden in Zukunft wohl viel mehr Eisbären verhungern.

logo! : Gibt es bald keine Eisbären mehr? Warum Eisbären bis zum Jahr 2100 ausgestorben sein könnten. 1:24 min

Bald keine Eisbären mehr?