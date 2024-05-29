DIESE Stadt hat die glücklichsten Einwohner

Naaa, was tippt ihr? Hamburg, Berlin, München? Ist vielleicht eure Stadt die mit den glücklichsten Einwohnerinnen und Einwohnern? Gewonnen hat ... Erfurt – die Hauptstadt Thüringens, Heimat des Ki.KA und damit auch von Bernd das Brot.



Für den Glücksatlas werden Menschen ab 16 Jahren gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Deshalb haben wir gefragt: Was macht euch eigentlich glücklich? 😊