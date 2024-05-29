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Umfrage in Deutschland:DIESE Stadt hat die glücklichsten Einwohner
Wo leben die glücklichsten Menschen in Deutschland? Letztes Jahr war es Kassel. Jetzt zeigt der neue Glücksatlas: In einer anderen Großstadt sind die Menschen noch glücklicher.
Naaa, was tippt ihr? Hamburg, Berlin, München? Ist vielleicht eure Stadt die mit den glücklichsten Einwohnerinnen und Einwohnern? Gewonnen hat ... Erfurt – die Hauptstadt Thüringens, Heimat des Ki.KA und damit auch von Bernd das Brot.
Für den Glücksatlas werden Menschen ab 16 Jahren gefragt, wie zufrieden sie mit ihrem Leben sind. Deshalb haben wir gefragt: Was macht euch eigentlich glücklich? 😊
Hier seht ihr das komplette Ranking:
Diesen Text haben Simone und Louisa geschrieben.
Seid ihr in eurer Stadt oder in eurem Heimatort glücklich? Oder was müsste sich verbessern, damit ihr dort zufriedener wärt?
logo! hat am 09.06.2026 in der Sendung darüber berichtet.
Kommentare
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56 Kommentare
- Rem
Ich wohne in Frankfurt am Main in Schwanheim
- Coolnesss 3677
Warum ist Koblenz nicht dabei?vhbhhhgghjjjjknkkjhgghhtthhhhgghhhhgggggvrbgvfbvfgbgbgbgbtbbtb
- Ruby
Kieeeeeel!!!!
- Zaidi
Meine Stad ist auch Platz 10.Ich wohne zwar nicht ganz in Hamburg aber fast