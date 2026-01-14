Menü
Neue Ampel mit Ernie und Bert
logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Neu in Hamburg
:
Eine Ampel mit Ernie und Bert!
14.01.2026 | 15:28
In Hamburg wurde eine ganz neue Ampel eingeweiht - Ernie und Bert waren sogar selbst mit dabei!
Mehr verrückte Verkehrs-News:
logo!
:
Ampel mal anders!
Habt ihr diese Ampeln schon mal gesehen?
Echt jetzt!?
:
Hier haben Hühner Vorfahrt!
Verrückte Idee für einen sicheren Weg über die Straße.
Angeschnallt fährt sich's besser
:
50 Jahre Gurtpflicht
So lange fahren wir schon angeschnallt Auto!
