Das finden viele Schäferinnen und Schäfer - genau wie Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Sie machen sich Sorgen um ihre Tiere. Denn für Schafe oder Ziegen auf der Weide sind Wölfe tatsächlich eine Gefahr. Für Besitzerinnen und Besitzer solcher Schaf- oder Ziegenherden ist es nicht nur traurig, wenn eins ihrer Tiere gerissen, also getötet wird, sondern sie verlieren dadurch auch Geld. Deshalb fordern viele von ihnen sogenannte "wolfsfreie Zonen". Sie wollen, dass es erlaubt ist, eine bestimmte Anzahl an Wölfen zu jagen, um ihre Nutztiere zu schützen.

Einige machen sich auch Sorgen, dass der Wolf uns Menschen zu nahe kommen und uns vielleicht doch gefährlich werden könnte.