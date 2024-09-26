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Märchentier oder echtes Problem?:Warum der Wolf für Diskussionen sorgt
Es gibt Tiere, die kennt man eigentlich nur aus Geschichten – so wie den Wolf. Lange Zeit tauchte er in Deutschland tatsächlich nur in verstaubten Märchenbüchern auf. Denn: Menschen haben früher Wölfe gejagt und dadurch ausgerottet.
Doch seit einigen Jahren kommen immer mehr Wölfe aus Osteuropa auch nach Deutschland. Die meisten Wolfsrudel gibt es in östlichen Bundesländern (zum Beispiel Brandenburg und Sachsen). Für einige Menschen dort ist das ein Problem – vor allem für Landwirtinnen und Landwirte, weil Wölfe immer wieder ihre Tiere auf der Weide angreifen. Aber: Gejagt werden dürfen Wölfe nur unter strengen Voraussetzungen, denn sie gelten in Deutschland als geschützte Art.
Schützen oder schießen?
Darüber gab es schon lange viele Diskussionen – die einen wollen den Wolf schützen, die anderen ihre Weidetiere: