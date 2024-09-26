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Warum der Wolf für Streit sorgt (nicht nur bei Rotkäppchen)

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Märchentier oder echtes Problem?:Warum der Wolf für Diskussionen sorgt

Es gibt Tiere, die kennt man eigentlich nur aus Geschichten – so wie den Wolf. Lange Zeit tauchte er in Deutschland tatsächlich nur in verstaubten Märchenbüchern auf. Denn: Menschen haben früher Wölfe gejagt und dadurch ausgerottet.

Ein Wolf in der Abendsonne im Wald

Immer öfter sind Wolfsrudel auch in Deutschland zu sehen.

Quelle: Imago

Doch seit einigen Jahren kommen immer mehr Wölfe aus Osteuropa auch nach Deutschland. Die meisten Wolfsrudel gibt es in östlichen Bundesländern (zum Beispiel Brandenburg und Sachsen). Für einige Menschen dort ist das ein Problem – vor allem für Landwirtinnen und Landwirte, weil Wölfe immer wieder ihre Tiere auf der Weide angreifen. Aber: Gejagt werden dürfen Wölfe nur unter strengen Voraussetzungen, denn sie gelten in Deutschland als geschützte Art.

Schützen oder schießen?

Darüber gab es schon lange viele Diskussionen – die einen wollen den Wolf schützen, die anderen ihre Weidetiere:

Mehr zum Thema Wölfe (und Schafe):
logo! hat am 18.07.2026 in der Sendung und in dem Video "So werden Schafe vor Wölfen geschützt" darüber berichtet.