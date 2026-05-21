logo!: Das Europäische Parlament - einfach erklärt!

Kurz gesagt - das erfahrt ihr hier: Bürgerinnen und Bürger wählen, wer für sie ins Europäische Parlament geht.

Sobald ihr 16 Jahre alt seid, dürft ihr mitwählen.

Das Europäische Parlament stimmt über Gesetze ab, die in allen EU-Ländern gelten sollen.

Wer dort drin ist

Alle fünf Jahre gibt es Europawahlen. Auch ihr dürft mitwählen, sobald ihr 16 Jahre alt seid. In allen EU-Ländern werden also Politikerinnen und Politiker gewählt, die als Abgeordnete ins Europäische Parlament gehen. Dort vertreten sie ihr Land und die Interessen ihrer Landsleute in der Europäischen Union (EU).

Daumen hoch oder runter? Im EU-Parlament stimmen die Abgeordneten über geplante Gesetze ab. Quelle: dpa

Was sie machen - ein Beispiel

Die Abgeordneten im EU-Parlament können selbst keine Vorschläge für Gesetze machen. Aber sie entscheiden über Gesetze. Das macht die EU-Kommission. Wenn die ein Gesetz vorschlägt - zum Beispiel, dass Plastikstrohhalme verboten werden sollen - überlegen sich die Abgeordneten im EU-Parlament, ob sie das Gesetz gut finden oder nicht. Schließlich gilt so ein Gesetz dann ja auch in ihrem Land. Die Abgeordneten stimmen im EU-Parlament also darüber ab, ob Gesetze kommen sollen oder nicht. Dem Gesetz, das Plastikstrohhalme verbietet, hat die Mehrheit der Abgeordeten im EU-Parlament damals übrigens zugestimmt. Inzwischen gilt es in allen EU-Ländern.

Wie viele Abgeordnete dort sind