logo!: Weltfahrradtag - seid ihr Fahrradfans?

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Weltfahrradtag:Seid ihr Fahrradfans?

... oder eher Team da-tut-der-Hintern weh? Schreibt uns in die Kommentare!

Rauf auf den Sattel, Helm nicht vergessen, richtiger Gang und fester Tritt in die Pedale! Denn heute ist Weltfahrradtag - also könnte es keinen besseren Tag für eine Fahrradtour geben. Ob ihr gerne Fahrrad fahrt oder eher nicht, könnt ihr uns unten verraten. Aber wusstet ihr schon, dass es fast so viele Fahrräder wie Menschen in Deutschland gibt? Mehr als drei Viertel der Menschen haben hierzulande ein Fahrrad - manche haben sogar gleich mehrere.

Drei Fahradfahrende Jugendliche

Ob Sportgerät oder Transportmittel - Fahrradfahren macht auf viele Arten Spaß.

Quelle: Imago/imagebroker/Gerhard Zwerger-Schoner/Sue Barr/Yuri Arcurs

Wo bleiben die Radwege?!

Ganz klar, mehr Fahrradfahren statt mit dem Auto unterwegs zu sein ist richtig gut für die Umwelt. Radeln kann tatsächlich besonders in Innenstädten den Verkehr viel klimafreundlicher machen. Trotzdem fehlen in Deutschland jede Menge Radwege, um das Radeln auch wirklich sicher und schnell zu machen. Hier haben wir ein paar Beispiele, wo das mit dem Fahrradfahren in der Stadt richtig gut klappt:

Und jetzt ihr: Fahrt ihr gerne Fahrrad? Und wenn ja, wie - lieber im Wald oder in der Stadt? Wie oft nutzt ihr das Rad?

Dieser Text ist bereits 2024 so erschienen.

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Kommentare

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46 Kommentare
  • Mina
    Was tragen Gummibärchen bei schlechtem Wetter  Gummistiefel 
  • 😇ANGEL
    Ja, ich fahre jetzt jeden Tag zur Schule und manchmal auch zu Freunden. Alles mit dem Fahrrad! Einmal auch eine 24 km lange Fahrradtour.
  • Gast
    Ich fahre (fast und bei Schule) jeden Morgen Fahrrad.
  • Wölfin
    Ich finde es sehr gut das ihr so ein gutes Thema macht für die ganze Familie und die Leute freuen sich drüber sehr. Die Kinder lieben euch viele Grüße wünscht euch eure Wölfin 🥰😍😘😛🥳🥴🤓😺😸💖💗💓💚💙🩵💜🤎🖤🩶🤍💋🫶🦸🐶🐕🐒🦍🪼🪸;-) wir lieben eure Meinungen über die ganze Welt 🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭💬Also ich bin ein absoluter Fan von euch ihr seit die besten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!