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logo! erklärt:Whaaat? Ein Feiertag weniger?!?
Ein Feiertag weniger? Darüber wird gerade diskutiert. Es geht dabei um die Wirtschaft – also Firmen und Geschäfte.
Welche Argumente haben euch überzeugt? Sollte ein Feiertag abgeschafft werden? Was meint ihr? Schreibt uns unten in die Kommentare!
Kommentare
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147 Kommentare
- Saad
Wen ich rene wirschwindelich mimmr
- Dieter
Kein Feiertag streichen
- Mio
Laut correctiv ist da nix dran!
- Gast
Dann nehm ich mir halt einen K.O. Tag als Ausgleich 🤣 Spinnen doch! Diäten einsparen wäre solidarischer, als uns einen Erholsamen Tag zu streichen…