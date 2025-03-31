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logo! erklärt: Whaaat? Ein Feiertag weniger?!?

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logo! erklärt:Whaaat? Ein Feiertag weniger?!?

Grafik - Feiertag streichen

Ein Feiertag weniger? Darüber wird gerade diskutiert. Es geht dabei um die Wirtschaft – also Firmen und Geschäfte.

Welche Argumente haben euch überzeugt? Sollte ein Feiertag abgeschafft werden? Was meint ihr? Schreibt uns unten in die Kommentare!

Kommentare

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147 Kommentare
  • Saad
    Wen ich rene wirschwindelich mimmr
  • Dieter
    Kein Feiertag streichen 
  • Mio
    Laut correctiv ist da nix dran!
  • Gast
    Dann nehm ich mir halt einen K.O. Tag als Ausgleich 🤣  Spinnen doch! Diäten einsparen wäre solidarischer, als uns einen Erholsamen Tag zu streichen…