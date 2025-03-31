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logo! erklärt : Whaaat? Ein Feiertag weniger?!? 27.03.2025 | 11:38 Ein Feiertag weniger? Darüber wird gerade diskutiert. Es geht dabei um die Wirtschaft – also Firmen und Geschäfte.

Welche Argumente haben euch überzeugt? Sollte ein Feiertag abgeschafft werden? Was meint ihr? Schreibt uns unten in die Kommentare!