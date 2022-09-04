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Die Aufgaben der Feuerwehr:Die Feuerwehr löscht nicht nur Brände!
112 - mit dieser Notrufnummer erreicht ihr den Rettungsdienst und die Feuerwehr per Telefon. Beim Notruf muss man sagen, wo der Notfall ist, was passiert ist und wie viele Menschen in Gefahr sind. Ist das ein Fall für die Feuerwehr, kommt sie so schnell sie kann zum Notfallort.
5 Aufgaben der Feuerwehr
So kann man bei der Feuerwehr mitmachen
Wer bei der Feuerwehr arbeiten möchte, muss meistens 18 Jahre alt sein und eine Feuerwehrausbildung machen. Die macht man in einer extra Feuerwehrschule oder in der Feuerwehrwache vor Ort. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich.
In Deutschland gibt es aber auch eine Jugendfeuerwehr und bei der können auch viele von euch mitmachen: dafür muss man meistens 10 Jahre alt sein. Dort lernt man auch, wie man schnell zum Einsatzort kommt, Brände löscht und Menschen (oder Katzen) rettet. Wenn ihr euch dafür interessiert, fragt am besten gemeinsam mit euren Eltern bei der Feuerwehrwache in eurer Stadt oder eurem Ort nach.
In letzter Zeit gibt es weniger Feuerwehrleute als gebraucht werden, deshalb freut sich auch die Jugendfeuerwehr über neue Anpackerinnen und Anpacker.
Diesen Text hat Fränzi geschrieben.
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