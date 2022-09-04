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Die Feuerwehr löscht nicht nur Brände!

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Die Aufgaben der Feuerwehr:Die Feuerwehr löscht nicht nur Brände!

112 - mit dieser Notrufnummer erreicht ihr den Rettungsdienst und die Feuerwehr per Telefon. Beim Notruf muss man sagen, wo der Notfall ist, was passiert ist und wie viele Menschen in Gefahr sind. Ist das ein Fall für die Feuerwehr, kommt sie so schnell sie kann zum Notfallort.

Ein Feuerwehrauto, eine 112 und eine Feuerwehrfrau vor buntem Hintergrund

Die 112 ist die Notrufnummer, unter der auch die Feuerwehr immer erreichbar ist.

5 Aufgaben der Feuerwehr

So kann man bei der Feuerwehr mitmachen

Wer bei der Feuerwehr arbeiten möchte, muss meistens 18 Jahre alt sein und eine Feuerwehrausbildung machen. Die macht man in einer extra Feuerwehrschule oder in der Feuerwehrwache vor Ort. Das ist je nach Bundesland unterschiedlich.

Isabelle in Feuerwehrkleidung mit Daumen hoch, im Hintergrund löschen Feuerwehrleute einen Brand.

Hat Isabelle das Zeug zur Feuerwehrfrau?

29.04.2025 | 2:54 min

In Deutschland gibt es aber auch eine Jugendfeuerwehr und bei der können auch viele von euch mitmachen: dafür muss man meistens 10 Jahre alt sein. Dort lernt man auch, wie man schnell zum Einsatzort kommt, Brände löscht und Menschen (oder Katzen) rettet. Wenn ihr euch dafür interessiert, fragt am besten gemeinsam mit euren Eltern bei der Feuerwehrwache in eurer Stadt oder eurem Ort nach.

In letzter Zeit gibt es weniger Feuerwehrleute als gebraucht werden, deshalb freut sich auch die Jugendfeuerwehr über neue Anpackerinnen und Anpacker.

Diesen Text hat Fränzi geschrieben.

logo! hat über dieses Thema in der Sendung am 4. Mai 2026 um 19.50 Uhr berichtet.

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