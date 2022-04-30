Foto des Monats Dezember - Hund steht neben Silvestermüll

Das Foto des Monats Dezember kommt von logo!-Zuschauerin Theresa. Es zeigt, wie viel Müll an Silvester entsteht und dass Böller und Raketen für viele Tiere sehr stressig sind.

Der Lärm von Silvesterraketen kann für viele Tiere belastend sein. Quelle: TASSO e. V./Angelina Brückner Fotografie

logo!-Zuschauerin Theresa hat uns dieses Foto geschickt. Dazu schreibt sie:

Ich habe dieses Foto ausgewählt, weil ich es traurig finde, wie viele Tiere unter dem Knall von Böllern und Raketen leiden. Da ich selber ein Haustier habe, merke ich das besonders doll. „ Zuschauerin Theresa

Warum Böller Tiere erschrecken

Viele Tiere haben an Silvester Angst. Hunde, Katzen und andere Tiere hören viel besser als wir Menschen. Lautes Knallen, grelle Lichter und ungewohnte Gerüche können sie sehr erschrecken und großen Stress auslösen.

Neben Haustieren betrifft dieses Problem auch Wildtiere. Durch das Feuerwerk können sie aus ihrer Nacht- oder vielleicht sogar Winterruhe gerissen werden. Was Haustieren helfen kann, erklären wir hier:

logo! : Tierische Silvester-Party an Flughäfen Warum Flughäfen für Hunde an Silvester die perfekte Zuflucht sind.

Drei Gründe warum über Silvesterböller diskutiert wird:

Böllern macht vielen Spaß, doch manche fordern auch ein Verbot. 29.12.2025 | 1:38 min

Über das Thema hat logo! in der Sendung am 30.12.2025 berichtet.

Diesen Text hat Louisa geschrieben.