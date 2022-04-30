logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Tiere an Silvester:Foto des Monats Dezember
Das Foto des Monats Dezember kommt von logo!-Zuschauerin Theresa. Es zeigt, wie viel Müll an Silvester entsteht und dass Böller und Raketen für viele Tiere sehr stressig sind.
logo!-Zuschauerin Theresa hat uns dieses Foto geschickt. Dazu schreibt sie:
Warum Böller Tiere erschrecken
Viele Tiere haben an Silvester Angst. Hunde, Katzen und andere Tiere hören viel besser als wir Menschen. Lautes Knallen, grelle Lichter und ungewohnte Gerüche können sie sehr erschrecken und großen Stress auslösen.
Neben Haustieren betrifft dieses Problem auch Wildtiere. Durch das Feuerwerk können sie aus ihrer Nacht- oder vielleicht sogar Winterruhe gerissen werden. Was Haustieren helfen kann, erklären wir hier:
Drei Gründe warum über Silvesterböller diskutiert wird:
Über das Thema hat logo! in der Sendung berichtet.
Diesen Text hat Louisa geschrieben.
