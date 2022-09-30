Nach dem Krieg in Syrien: So ist die Lage

So ist die Lage in Syrien nach dem Krieg

Das Bild zeigt mehrere Kinder vor einem zerstörten Gebäude in Syrien. Quelle: pa/NurPhoto // Alsayed, Rami

logo!-Zuschauerin Helma hat uns dieses Foto geschickt. Sie schreibt dazu:

„Auf diesem Bild sieht man sechs Kinder in Syrien. Hinter ihnen ist ein zerstörtes Haus. Sie haben keinen sicheren Platz zum Leben und leiden unter Hunger und Angst. Ich habe dieses Bild ausgewählt, um zu zeigen, wie Krieg Kinder trifft. Wir müssen an die Kinder denken und auf Frieden hoffen.“ „ Helma, 7 Jahre alt

Fast 15 Jahre Krieg in Syrien

Den Menschen in Syrien ging es viele Jahre lang sehr sehr schlecht, viele leben noch immer in Armut. Der Grund: Jahrelang gab es in dem Land heftige Kämpfe zwischen den Anhängern des damaligen Herrschers Baschar al-Assad und seinen Gegnern, den sogenannten Rebellen. Dabei wurden viele Städte zerstört und viele Menschen verletzt oder getötet. Anfang Dezember 2024 wurde Assad dann von den Rebellen aus dem Amt und aus dem Land gejagt.

So ist die Lage heute

Aktuell führt ein Übergangspräsident das Land. Manche Menschen sind allerdings unsicher, ob die Regierung für Frieden und Freiheit für alle Syrer sorgen kann. In manchen Regionen kommt es ab und zu immer noch zu Gewalt. Und vielen Millionen Menschen fehlt es an wichtigen Dingen, wie Medizin, Essen oder Arbeit. Hilfsorganisationen und andere Länder - auch Deutschland - unterstützen Syrien, damit es wieder aufwärts gehts.

So läuft der Wiederaufbau

Weshalb Kinder in Syrien trotzdem Hoffnung haben. 02.03.2026 | 2:06 min