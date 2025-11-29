Das Foto in diesem Monat ist von Ilya. Es zeigt Polarlichter. Im November konnte man die bunten Lichter sogar am Himmel über Bayern sehen. Mehr dazu weiter unten!

So bunte Polarlichter wie hier über Island konnte man im November sogar in Deutschland sehen! Quelle: mapimarf/Shutterstock Creative

logo!-Zuschauer Ilya hat uns dieses Foto geschickt. Dazu schreibt er:

Dieses Foto schicke ich, weil ich Polarlichter sehr schön finde und ich die Nachricht dazu sehr krass fand: Kräftiger Sonnensturm bringt Polarlichter bis nach Bayern. „ Ilya

Polarlichter auch bei uns!

Im November gab es am Himmel richtig was zu staunen: Über ganz Europa leuchteten Polarlichter – sogar in Deutschland! Das passiert nur ganz selten und ist deshalb etwas ganz Besonderes.

Magischer Himmel – so entstehen Polarlichter

Polarlichter entstehen, wenn es einen Sonnensturm gibt. Dann stößt die Sonne minikleine geladene Teilchen aus und schleudert sie ins Weltall. Treffen die dann auf bestimmte Teilchen hier in der Erd-Atmosphäre (also der Schutzschicht der Erde), dann können bunte Lichter entstehen - die vor allem in der Nacht gut sichtbar sind. Sie kommen vor allem am Nord- oder Südpol vor.