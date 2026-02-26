logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Große Freude:Endlich Frühling!
Der Winter war ziemlich kalt grau und nass. Aber zum Glück kommt jetzt endlich mal wieder die Sonne raus! Wir haben euch gefragt, worauf ihr euch im Frühling am meisten freut. 🌈
☀️ So wird das Wetter die nächsten Tage!
🌷 Was macht ihr bei diesem Frühlingswetter am liebsten? 👇 Schreibt es uns!
- Pia
Ich habe mit meiner Schwester Thea draußen einen Parkur aufgebaut. Den mache ich täglich Mit ihr zusammen
- Lamin yamal
Hallo Logo ich liebe eure Logo Filme ich mache im Sommer am liebsten mit meinen Freunden shoppen gehen Eis essen und mit dem Fahrrad rumfahren
- Mini
Am liebsten genieße ich die Natur ich gehe gerne spazieren und ich beobachte auch sehr gerne Tiere wie Rehe denn wir haben ein Feld in der Nähe wo gerne Rehe mal sich zeigen lassen 🌱🦌
- Merli
Ich sitze auf der Terrasse und beobachte die Vögel und genieße den Duft der Blumen. Oft gehe ich noch mit Freunden schwimmen und Eis essen das macht mir besonders viel Spaß