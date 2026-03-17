logo! - die Kindernachrichten des ZDF
logo! erklärt :Die Geschichte des Geldes
Bankkarte, Münzen oder Scheine: Bezahlen kann man auf verschiedene Arten. Aber wenn wir zu unseren Vorfahren zurückschauen, war das deutlich komplizierter.
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