logo! erklärt: Die Geschichte des Geldes

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Die Geschichte des Geldes

Bankkarte, Münzen oder Scheine: Bezahlen kann man auf verschiedene Arten. Aber wenn wir zu unseren Vorfahren zurückschauen, war das deutlich komplizierter.

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