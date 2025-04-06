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logo! erklärt:Das Problem am Dosen-Hype
Es werden immer mehr alkoholfreie Getränke in Dosen verkauft. Vor allem jüngere Menschen fahren auf Dosendrinks ab. Woran könnte das liegen?
Seid ihr Team Dose? Schreibt uns in die Kommentare!
logo!:Dosen-Hype!
Kommentare
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18 Kommentare
- 🍶
Ich mag Dosen nicht so gerne, das ist kompliziert daraus zu trinken. Ich bin Team Glasflasche.
- Emmi
Ich bin Team Dose weil es Spaß macht daraus zu trinken.
- Jojo
Ich habe doch nie in meinem Leben eine Dose benutzt. Ich bin ganz klar Team Flasche!!!!!!!!!!
- Jojo
Flaschen!!!!!!!!!!!!