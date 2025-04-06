  3. Suche

logo! erklärt: Das Problem am Dosen-Hype

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

logo! erklärt:Das Problem am Dosen-Hype

Dosen - Grafik

Es werden immer mehr alkoholfreie Getränke in Dosen verkauft. Vor allem jüngere Menschen fahren auf Dosendrinks ab. Woran könnte das liegen?

Seid ihr Team Dose? Schreibt uns in die Kommentare!

  1. Jugendliche mit Getränkedosen

    logo!:Dosen-Hype!

Kommentare

Du kannst als Gast oder mit deinem ZDFtivi-Profil kommentieren.

18 Kommentare
  • 🍶
    Ich mag Dosen nicht so gerne, das ist kompliziert daraus zu trinken. Ich bin Team Glasflasche.
  • Emmi
    Ich bin Team Dose weil es Spaß macht daraus zu trinken.
  • Jojo
    Ich habe doch nie in meinem Leben eine Dose benutzt. Ich bin ganz klar Team Flasche!!!!!!!!!!
  • Jojo
    Flaschen!!!!!!!!!!!!