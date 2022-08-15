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Klimawandel:Warum die Gletscher in Gefahr sind
Gletscher schmelzen immer schneller, weil es wärmer und trockener wird. Die Alpen könnten bis zum Jahr 2100 komplett eisfrei sein. Und das könnte für uns zum Problem werden.
Gletscher - das sind Flächen, die im Sommer wie im Winter mit Schnee und Eis bedeckt sind. In den vergangenen Jahren ist das Eis der Gletscher in den Alpen immer schneller geschmolzen - sie sind also kleiner geworden. In Deutschland gibt es nur noch vier Gletscher. Zwei davon auf der Zugspitze.
Dass die Gletscher zum Teil im Sommer schmelzen, ist normal. Es darf nur nicht mehr schmelzen als im Winter neu gebildet werden kann. Wenn schon im Winter wenig oder gar kein Schnee mehr fällt, kann der Gletscher kein neues Eis bilden und schmilzt weiter.
Es wird wärmer
Seit dem Jahr 1900 ist die Temperatur in den Alpen um etwa 2 Grad gestiegen. Grund für diese Erwärmung ist der Klimawandel. Forscherinnen und Forscher haben berechnet: Es könnte sogar sein, dass die Alpen bis zum Jahr 2100 fast eisfrei sein werden - wenn die Menschen nicht mehr gegen den Klimawandel tun.
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Dieser Text wurde von Leonora geschrieben.