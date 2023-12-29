  3. Suche

Glücksbringer und ihre Bedeutungen

Kleeblatt und Co:Glücksbringer und ihre Bedeutungen

Hufeisen, Schornsteinfeger und Fliegenpilze sollen Glück bringen. Aber warum eigentlich? Und wie sieht es in anderen Ländern aus?

Glücksbringer gibt es schon seit tausenden Jahren und überall auf der Welt. Vielen Menschen hilft es zum Beispiel etwas zu haben, von dem sie glauben, dass es sie beschützt. Bei uns sind bekannte Glückssymbole zum Beispiel Hufeisen oder Marienkäfer.

So sind sie zu Glückssymbolen geworden

Marienkäfer
Hufeisen
Kleeblatt mit vier Blättern
Fliegenpilz
ein Schornsteinfeger reinigt einen Schornstein auf dem Dach
ein kleines Ferkel schaut in die Kamera

Marienkäfer

Der Marienkäfer wurde zum Glücksbringer, weil er früher vor allem für Bauern als besonders nützlich galt. Denn: Er frisst Blattläuse und andere kleine Schädlinge.

Glücksbringer weltweit

Diesen Text hat Jana geschrieben. Er wurde zuerst am 29.12.2024 veröffentlicht.