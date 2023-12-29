In einigen asiatischen Ländern – vor allem in Japan, China und Thailand, ist die winkende Katze ein Glücksbringer. Das ist eine aufrecht sitzende Katze, die mit einem Arm immerzu winkt. Ursprünglich kommt die Katze aus Japan. Hier heißt sie „Maneki-neko“.



Es gibt viele unterschiedliche Erzählungen darüber, warum die Katze Glück bringen soll. In einer der bekanntesten Geschichten wird ein Mönch von einer Katze in einen Tempel gewunken, als draußen ein heftiger Sturm tobt. In dem Moment, in dem er den Tempel betritt, schlägt ein Blitz genau an der Stelle ein, wo er eben noch gestanden hat. Die winkende Katze hat ihm also das Leben gerettet.