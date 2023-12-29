logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Kleeblatt und Co:Glücksbringer und ihre Bedeutungen
Hufeisen, Schornsteinfeger und Fliegenpilze sollen Glück bringen. Aber warum eigentlich? Und wie sieht es in anderen Ländern aus?
Glücksbringer gibt es schon seit tausenden Jahren und überall auf der Welt. Vielen Menschen hilft es zum Beispiel etwas zu haben, von dem sie glauben, dass es sie beschützt. Bei uns sind bekannte Glückssymbole zum Beispiel Hufeisen oder Marienkäfer.
So sind sie zu Glückssymbolen geworden
Glücksbringer weltweit
Diesen Text hat Jana geschrieben. Er wurde zuerst am 29.12.2024 veröffentlicht.