Diese Neujahrstraditionen sollen Glück bringen

Silvester:Diese Neujahrsbräuche gibt es

Weltweit gibt es unterschiedliche Traditionen, die Glück im neuen Jahr bringen sollen. Dabei spielen sogar Stühle und Unterwäsche eine Rolle! Kein Witz!

Neues Jahr, neues Glück! Das denken sich wohl viele Menschen. Deshalb sieht man bei uns auf Karten, Deko oder Geschenken zu Silvester oft Symbole, die Glück bringen sollen: Schornsteinfeger, vierblättrige Kleeblätter, Hufeisen, Fliegenpilze und kleine Schweinchen.

Ein Kleeblatt im Hintergrund, ein Feuer, ein Stuhl, Unterwäsche und Trauben.

Andere Länder, andere Glücksbringer!

Weltweit gibt es aber noch viele weitere Traditionen und Bräuche, von denen die Menschen glauben, dass sie ihnen im neuen Jahr Glück bringen:

Neujahrstraditionen auf der ganzen Welt

Diesen Text hat Jana geschrieben. Er wurde zuerst am 30.12.2024 veröffentlicht.