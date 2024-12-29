Diese Neujahrstraditionen sollen Glück bringen

In China fegt man vor Neujahr die Wohnung, um alles Schlechte aus dem alten Jahr loszuwerden. Gekehrt werden darf aber nur an den Tagen vor Neujahr. In den ersten drei Tagen danach ist Kehren traditionell verboten, sonst fegt man das Glück gleich wieder hinaus. Wer in dieser Zeit unbedingt putzen muss, sammelt den Dreck in einer Ecke und bringt ihn erst am vierten Tag nach draußen. Nach dem chinesischen Kalender beginnt das neue Jahr außerdem später als bei uns.