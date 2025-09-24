logo!: Glücksspiel bringt Unglück?!

Im Begriff "Glücksspiel" stecken ja eigentlich zwei schöne Dinge: Spielen macht Spaß und Glück ist schließlich immer gut! Aber der Begriff täuscht: Denn Glücksspiel kann richtig gefährlich werden - nämlich dann, wenn man süchtig wird und nicht mehr aufhören kann.

Warum auch Kinder und Jugendliche gefährdet sind. 24.09.2025

Besonders gefährdet: ähm, ihr?!

Exakt - und das liegt an der Medienwelt! Denn während man früher für Glücksspiel ins Casino gehen (und dafür 18 Jahre alt sein) musste, haben wir heute alle "kleine Casinos" in der Tasche - nämlich in unseren Smartphones. So kann man sich jederzeit seeehr leicht Zugang zu solchen Portalen oder Online-Sportwetten verschaffen - und teilweise ein falsches Alter angeben, sich also älter machen, als man eigentlich ist.

Glücksspiel unter 18? Eigentlich verboten, aber Smartphone macht's möglich! Quelle: dpa/Britta Pedersen

Und: Besonders Kinder und Jugendliche bekommen oft Werbung angezeigt, in der Glücksspiel als harmlos dargestellt wird. Fachleute fordern nun, dass sich das ändern muss - und beispielsweise im Unterricht darüber informiert wird, wie gefährlich Glücksspiel sein kann.

