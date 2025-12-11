  3. Suche

2025 steckt voller Good News.

10 Good News aus dem Jahr 2025

Good News 2025 - Highlights aus aller Welt
Mitarbeiter der Gemeinde Tilos sortieren im Recyclingzentrum der Insel recycelte Abfälle.
Seit Juli 2024 ist auf den Straßen Helsinkis kein Mensch mehr durch einen Unfall gestorben.
Fußball
2025 fand der erste CSD in der thüringischen Goethe- und Universitätsstadt Ilmenau statt
Landwirtschaftliches Feld mit Windrädern und Solarzellenstation.
Im Kölner Stadionbad genießen Badegäste bei sommerlichen Temperaturen die Freibad-Saison.
Seitenansicht eines jungen Mädchens, das friedlich in einem hellen Bett schläft und sich unter einer weißen Bettdecke an einen flauschigen Stoffhasen kuschelt.
Mädchen kuschelt mit Hund.
Ein Hecht im Wasser.
Breitmaulnashörner

💫Große und kleine gute Nachrichten!

