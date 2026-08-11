Sonne und Sternschnuppen: Das ist los am Himmel im August

Erst verschwindet ein Teil der Sonne, dann flitzen Sternschnuppen durch die Nacht und ein Teil des Mondes wird dunkel. Diese Ereignisse könnt ihr im August am Himmel beobachten.

Das ist los am Himmel im August

Im August könnt ihr eine Sonnenfinsternis, Sternschnuppen und eine Mondfinsternis bestaunen. Quelle: dpa | Patrick Pleul

Ja ja, beim Märchen „Hanns-guck-in-die-Luft“ lernt man, dass man nicht zu viel in der Luft herumgucken sollte. Aber diese Highlights am Himmel im August dürft ihr wirklich nicht verpassen!

Sonnenfinsternis am 12. August ☀️

Wer hat da denn einen Teil der Sonne weggemampft? Keine Sorge, das ist die partielle Sonnenfinsternis. Quelle: Zoonar | Zoonar/Andreas Völkel

Warum fehlt da ein Stück von der Sonne?! Bei der Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond genau zwischen die Erde 🌍 und die Sonne ☀️. Der Mond ist zwar kleiner als die Sonne, befindet sich aber viel näher an der Erde. Deshalb kann er von uns aus gesehen die Sonne verdecken.

Da in Deutschland wird die Sonne nicht ganz, sondern nur teilweise verdeckt. Das nennt man partielle Sonnenfinsternis.

⚠️ Wichtig: Schaut euch die Sonnenfinsternis nur mit einer speziellen Brille an. Sonst kann das euren Augen schaden. Und damit auch die Handykamera heil bleibt: Nicht direkt in die Sonne filmen. 📱

In Spanien gibt's sogar eine totale Sonnenfinsternis, bei der die Sonne komplett verdeckt ist - die Vorfreude ist groß:

Die Insel Mallorca ist im Sommer immer supervoll - aber gerade ganz besonders! 11.08.2026 | 1:16 min

Sternschnuppennacht vom 12. auf den 13. August ✨

Besonders gut beobachten könnt ihr den Sternschnuppenschauer, wenn es um euch herum schön dunkel ist. Quelle: dpa | Patrick Pleul

Habt ihr schon einmal eine Sternschnuppe gesehen? Wenn nicht, in dieser Nacht stehen eure Chancen gut: Dann erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt. 🌠 Das ist ein bekannter Sternschnuppenstrom!

Übrigens: Eine Sternschnuppe ist etwa zehnmal schneller unterwegs als ein Spaceshuttle. Krass, oder? 😮

Aus was bestehen Sternschnuppen? Na, aus Sternen, oder? Leider falsch, das wäre aber auch zu einfach gewesen! Sternschnuppen sind winzige Staub- oder Gesteinsstücke, die durchs Weltall fliegen. Treffen sie auf die Erdatmosphäre, rasen sie mit hoher Geschwindigkeit hinein. Durch die Reibung werden sie so heiß 🔥, dass sie aufleuchten – eine Sternschnuppe ensteht. Na dann, wünscht euch was!

Die Perseiden kommen : 7 Tipps: So könnt ihr Sternschnuppen sehen Im August flitzen so viele Sternschnuppen über den Himmel wie in keinem anderen Monat. 7 Tipps, wie ihr sie am besten beobachten könnt.

Mondfinsternis am 28. August 🌑

Huch, wo ist denn der Mond hin? Bei einer Mondfinsternis verdeckt der Erdschatten den Mond. Quelle: action press | Thomas Wieck

Mondfinsternis klingt ein wenig unheimlich, oder? Ist aber ganz harmlos, versprochen! 😊 Bei diesem Ereignis steht die Erde genau zwischen Sonne und Mond. Dadurch fällt der Schatten der Erde auf den Mond und siehe da: Ein Teil des Mondes wird dunkel und das obwohl eigentlich Vollmond ist!

Das Coole: Die Mondfinsternis könnt ihr ohne Schutzbrille beobachten. 👍👀

💡 Tipp: Der frühe Vogel fängt den Wurm … ähm, sieht den Mond. 😉 Denn: Die Mondfinsternis nur früh am Morgen ab 4:34 Uhr zu sehen.

Dieser Text wurde von Hannah geschrieben.