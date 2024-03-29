logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Welt-HPV-Tag:HPV-Impfung - Fragen und Antworten
Kinder zwischen neun und 14 Jahren sollten gegen HPV geimpft werden. Das empfehlen Impfexperten in Deutschland.
Am 4. März ist Welt-HPV-Tag. Dieser Tag soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, sich vor dem sogenannten HP-Virus zu schützen. Denn es kann das Risiko für verschiedene Arten von Krebs erhöhen.
Infos rund um die Impfung gegen HPV:
