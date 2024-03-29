HPV-Impfung - Fragen und Antworten

HP-Viren werden meist durch sehr nahen Körperkontakt übertragen – also zum Beispiel, wenn man sich intensiv küsst oder Sex hat. Damit die Impfung besonders wirksam ist, wird sie für alle Kinder empfohlen, noch bevor diese zum ersten Mal Sex haben – am besten im Alter zwischen neun und 14 Jahren. Auch für andere kann die Impfung Sinn machen. Das sollte man mit einem Arzt oder einer Ärztin besprechen.