  3. Suche

HPV-Impfung - Fragen und Antworten

logo! - die Kindernachrichten des ZDF

Welt-HPV-Tag:HPV-Impfung - Fragen und Antworten

Kinder zwischen neun und 14 Jahren sollten gegen HPV geimpft werden. Das empfehlen Impfexperten in Deutschland.

Am 4. März ist Welt-HPV-Tag. Dieser Tag soll darauf aufmerksam machen, wie wichtig es ist, sich vor dem sogenannten HP-Virus zu schützen. Denn es kann das Risiko für verschiedene Arten von Krebs erhöhen.

Grafik HPV

Was HPV ist und wie man sich damit ansteckt

04.03.2026 | 1:20 min

Infos rund um die Impfung gegen HPV:

Diesen Text hat Katrin geschrieben.

logo! hat am 04.03.2026 in dem Video "HPV - Was dahinter steckt" über das Thema berichtet.

Noch mehr zu Impfungen und Gesundheit

  1. Grafik: Mann lässt sich impfen

    logo!:Das passiert bei einer Impfung im Körper

    Video1:08
  2. logo! - Themenseite - Körper & Gesundheit

    logo!:Körper und Gesundheit