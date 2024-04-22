Wer war Immanuel Kant?

logo!:Was Philosophie bedeutet
Und warum es auf manche Fragen kein Richtig und Falsch gibt.
Immanuel Kant war ein Rockstar! Naja, eigentlich war er Philosoph, aber er rebellierte bereits vor mehr als 200 Jahren gegen die Kirche - wer er genau war, erfahrt ihr hier.
Hinweis der Redaktion: Leider ist uns ein Fehler unterlaufen. Das Foto im Video zeigt nicht Immanuel Kant, sondern den deutschen Philosophen Friedrich Heinrich Jacobi. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen. Wir werden den Beitrag so schnell wie möglich verbessern.