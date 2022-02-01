Das Land Israel

Israel ist ein Land am Mittelmeer. Von Deutschland aus dauert ein Flug dorthin vier Stunden. Das Land ist klein, es ist etwa so groß wie das Bundesland Hessen. In Israel leben mehr als neun Millionen Menschen. Davon sind fast sieben Millionen Juden und fast zwei Millionen Araber. Die Landessprachen sind Hebräisch und Arabisch.

Blick auf das Tote Meer Quelle: ZDF

Wüste und schneebedeckte Berge

Obwohl das Land klein ist, gibt es unterschiedliche Landschaften. Im Süden liegt die Wüste Negev. Ganz im Norden gibt es dagegen hohe Berge, die im Winter schneebedeckt sind. Etwa in der Mitte des Landes liegt die größte Stadt: Jerusalem. Dort befindet sich auch die Regierung Israels.



Eine Besonderheit ist das Tote Meer. Das ist ein See, dessen Wasser extrem salzig ist. Er ist der tiefste Punkt der Erde und liegt 420 Meter unter dem Meeresspiegel.

Eine Heilige Stadt Die Stadt Jerusalem hat eine lange Geschichte. Sie ist eine der ältesten Städte der Welt. Bereits vor mehr als 5.000 Jahren haben hier Menschen gelebt. Heute befindet sich die Regierung Israels in Jerusalem. Die Stadt wird auch "eine Heilige Stadt" genannt. Für Juden, Muslime und Christen hat sie nämlich eine große Bedeutung. Quelle: reuters

Auf dem Gebiet des heutigen Israel lebten schon vor Tausenden von Jahren Menschen. Noch heute kann man zum Beispiel die Ruinen von Jericho besichtigen, einer der ältesten Städte der Welt. Ungefähr um 1.000 vor Christus war das Gebiet ein wichtiger Teil des jüdischen Reiches. Von dieser Zeit wird auch im Alten Testament in der Bibel berichtet.

Heilige Stätten

Israel hat für drei Weltreligionen eine besondere Bedeutung. Denn sowohl Muslime als auch Christen und Juden haben hier wichtige heilige Stätten ihrer Religion. In Jerusalem sind besonders viele wichtige Pilgerorte: Juden kommen zum Beten an die Klagemauer, Muslime besuchen den Felsendom oder die Al-Aksa-Moschee und Christen besuchen die Grabeskirche. An dieser Stelle soll Jesus Christus begraben worden sein.

Blick auf den Tempelberg in Jerusalem Quelle: dpa

Gründung Israels

Der Staat Israel wurde 1948 gegründet. Das war nach der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland und der Herrschaft Adolf Hitlers. In dieser Zeit waren ungefähr sechs Millionen Juden ermordet worden. Danach wurde beschlossen: Juden aus der ganzen Welt sollten in einem eigenen Staat Israel frei und sicher leben können. Nach israelischem Gesetz hat jeder Jude auf der Welt das Recht, nach Israel zu kommen und dort zu leben.

Als der Staat Israel gegründet wurde, gab es aber ein Problem: Das Gebiet war seit Jahrhunderten nicht nur von Juden, sondern auch von Arabern bewohnt, auch Palästinenser genannt. Sie wollten ihr Land nicht hergeben oder teilen, weil sie dort zuhause waren. Bis heute gibt es deshalb zwischen Israel und den Palästinensern viel Streit und Gewalt.