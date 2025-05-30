"Das crazy" Leute! Schon wieder wird ein neues Jugendwort gesucht. Welche Begriffe haben für euch so richtig "Aura"? 😉 Schreibt uns eure Vorschläge für das Jugendwort 2026. ⬇️

Später wird über die Top 10 und die Top 3 abgestimmt und im Oktober wird das Sieger-Wort verkündet. Quelle: dpa/Stephan Jan

"Das crazy", "Aura" und "goofy" - das sind die Jugendwörter der vergangenen Jahre. Bei der Abstimmung eines großen Verlages im Internet machen jedes Jahr Tausende junge Menschen zwischen 11 und 20 Jahren mit. Nun können bis zum 16.07.2026 Vorschläge für das Jugendwort 2026 eingereicht werden.

Wichtig: Die Wörter dürfen nicht rassistisch, sexistisch oder diskriminierend sein. Sie sollen also niemanden ausgrenzen oder runtermachen.