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Jugendwort 2026: Jetzt seid ihr dran - Vorschläge gesucht

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Jugendwort 2026:Nächstes Jugendwort gesucht!

"Das crazy" Leute! Schon wieder wird ein neues Jugendwort gesucht. Welche Begriffe haben für euch so richtig "Aura"? 😉 Schreibt uns eure Vorschläge für das Jugendwort 2026. ⬇️

Schrift mit Jugendwort des Jahres und der Zahl 2026

Später wird über die Top 10 und die Top 3 abgestimmt und im Oktober wird das Sieger-Wort verkündet.

Quelle: dpa/Stephan Jan

"Das crazy", "Aura" und "goofy" - das sind die Jugendwörter der vergangenen Jahre. Bei der Abstimmung eines großen Verlages im Internet machen jedes Jahr Tausende junge Menschen zwischen 11 und 20 Jahren mit. Nun können bis zum 16.07.2026 Vorschläge für das Jugendwort 2026 eingereicht werden.

Wichtig: Die Wörter dürfen nicht rassistisch, sexistisch oder diskriminierend sein. Sie sollen also niemanden ausgrenzen oder runtermachen.

Und jetzt ihr: Ohne welches Wort geht bei euch gerade nichts? Was ist euer Wort 2026 bisher? Schreibt uns! ⬇️

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Kommentare

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79 Kommentare
  • Max
    Digga 
  • Jojo
    Also ich finde Jugendwörter komisch 
  • FLOYD
    alle jungs aus meiner klasse sagen so was 
  • Jonah
    Also ich benutze ganz oft. Mach es wie Arda, wenn jemand nicht weiß wie man es machen soll