Helau und Alaaf!

Moooment... Frühling, Sommer, Herbst und Winter - das sind doch nur vier Jahreszeiten?! Ja, das stimmt. Aber für manche Menschen kommt noch eine 5. Jahreszeit oben drauf. Und die wissen bestimmt auch schon, worum es geht: Genau - Karneval!

So sah es am 11.11.2025 aus! Quelle: IMAGO | ANP / IMAGO | Horst Galuschka

Der Start in die Karnevalszeit wurde heute wie jedes Jahr pünktlich um 11:11 Uhr richtig groß gefeiert. Mit bunten Kostümen und viiiiel Konfetti ging es vor allem in Köln, Düsseldorf und Mainz richtig ab!

Aber warum heute?

logo! : Warum startet Karneval am 11.11.? Jetzt sind die Jecken und Narren wieder los. Aber warum ab diesem Datum? 1:29 min