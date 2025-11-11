Helau und Alaaf!

Moooment... Frühling, Sommer, Herbst und Winter - das sind doch nur vier Jahreszeiten?! Ja, das stimmt. Aber für manche Menschen kommt noch eine 5. Jahreszeit oben drauf. Und die wissen bestimmt auch schon, worum es geht: Genau - Karneval!
So sah es am 11.11.2025 aus!
Quelle: IMAGO | ANP / IMAGO | Horst Galuschka
Der Start in die Karnevalszeit wurde heute wie jedes Jahr pünktlich um 11:11 Uhr richtig groß gefeiert. Mit bunten Kostümen und viiiiel Konfetti ging es vor allem in Köln, Düsseldorf und Mainz richtig ab!
Aber warum heute?
Jetzt sind die Jecken und Narren wieder los. Aber warum ab diesem Datum?
Mit den Karnevalssitzungen und Karnevalsumzügen geht es dann aber erst im neuen Jahr so richtig los.