- Pagetitle nicht mehr logo! vorne reinschreiben! // Wichtigstes Schlagwort an erster Stelle oder weit vorne!

- Metadescription: Wichtige Schlagworte unterbringen, eher klar und sachlich, keine Wortspiele oder "falsche" Schreibweisen, keine Ausrufezeichen zB Whaaaaat?!? - Klar machen, was User bekommt. "logo!" kann genannt werden.

Metareiter: OG-Title - kann etwas emotionaler, "reißerischer" sein, wichtigstes Schlagwort drin aber muss nicht an erste Stelle - 95 Zeichen zur Verfügung, gerne ausnutzen // OG Description: Kann von Metadescription übernommen werden

-> ZDF-KI-Tool zum Erstellen der SEO-Texte nutzen