logo! - die Kindernachrichten des ZDF
Auswilderung:Kegelrobbe Molly: zurück in die Wildnis
Kegelrobbe Molly hat schon ganz schön was hinter sich. Sie wurde mit einer Bisswunde am Strand von Helgoland entdeckt. Nun ist sie wieder fit und bereit für die Wildnis.
