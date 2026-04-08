22 Stars und drei Projekte kämpfen um die Trophäen - und ihr könnt abstimmen, wer gewinnen soll. Auch zwei logo!-Moderatoren sind dabei!

22 Stars und drei Projekte kämpfen um den KiKA Award: Am 8. April beginnt die Abstimmung - und ihr könnt mitmachen! Die "KiKA Award"-Jury, bestehend aus 30 Kindern, hat entschieden und aus mehr als 1.500 Vorschlägen eine Endauswahl rausgesucht. Jetzt seid ihr dran - wer soll eurer Meinung nach in den Kategorien Sport, Film, Musik, Content Creator und Engagement gewinnen?

Maral und Sherif sind als "Lieblingsmenschen" nominiert. Quelle: Maximilian von Lachner/ZDF/KiKA

Außerdem gibt es noch die Kategorie "Lieblingsmensch" - da geht es um eure liebsten Menschen, die ihr im KiKA seht, also auch zum Beispiel die logo!-Moderatorinnen und Moderatoren. Maral und Sherif sind nominiert! Hier könnt ihr für sie - und alle anderen - abstimmen - klickt auf den Link.