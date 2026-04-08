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Stimmt ab für den KiKA Award!

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Wer soll gewinnen?:Stimmt ab für den KiKA Award!

22 Stars und drei Projekte kämpfen um die Trophäen - und ihr könnt abstimmen, wer gewinnen soll. Auch zwei logo!-Moderatoren sind dabei!

22 Stars und drei Projekte kämpfen um den KiKA Award: Am 8. April beginnt die Abstimmung - und ihr könnt mitmachen! Die "KiKA Award"-Jury, bestehend aus 30 Kindern, hat entschieden und aus mehr als 1.500 Vorschlägen eine Endauswahl rausgesucht. Jetzt seid ihr dran - wer soll eurer Meinung nach in den Kategorien Sport, Film, Musik, Content Creator und Engagement gewinnen?

KiKA Award mit Maral und Sherif und farbigem Hintergrund

Maral und Sherif sind als "Lieblingsmenschen" nominiert.

Quelle: Maximilian von Lachner/ZDF/KiKA

Außerdem gibt es noch die Kategorie "Lieblingsmensch" - da geht es um eure liebsten Menschen, die ihr im KiKA seht, also auch zum Beispiel die logo!-Moderatorinnen und Moderatoren. Maral und Sherif sind nominiert! Hier könnt ihr für sie - und alle anderen - abstimmen - klickt auf den Link.

Wer gewonnen hat, erfahrt ihr am 24. April um 19.30 Uhr. Dann gibt es im KiKA eine große Show. Wir sind gespannt, wer das Rennen macht.