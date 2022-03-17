Was passiert beim Schlafen?

Schlafen ist superwichtig für unsere Gesundheit. Hier erfahrt ihr, was im Körper passiert – beim Schlafen und auch beim Schlafwandeln. Außerdem gibt’s Tipps, wie ihr besser einschlafen könnt. Was macht ihr, wenn ihr nicht schlafen könnt? 💬

Hier erfahrt ihr, was beim Schlafen im Körper alles passiert. 18.08.2021 | 1:40 min

Schlaf ist superwichtig für unsere Gesundheit. In der Nacht verarbeitet das Gehirn das Gelernte vom Tag. Und auch fürs Wachsen ist der Schlaf wichtig. Im Video erfahrt ihr, was beim Schlafen im Körper alles passiert. ⬆️

🥱 Kinder brauchen mehr Schlaf

Kinder brauchen im Vergleich zu Erwachsenen etwas mehr Schlaf. Während für sechsjährige Kinder meistens ungefähr elf Stunden perfekt sind, kommen Zwölfjährige oft mit neun Stunden aus – also mit zwei Stunden weniger. Allerdings ist das von Kind zu Kind auch ganz unterschiedlich.

🤔 Schlafwandeln: Warum machen das viele Kinder?

Schlafwandeln kann echt ein bisschen unheimlich sein. Im Video erklären wir, warum vor allem Kinder schlafwandeln und wie man mit Schlafwandlern am besten umgeht:

Warum vor allem Kinder schlafwandeln. 13.03.2026 | 1:44 min

💤 10 Tipps: So schlaft ihr besser

Keine Action! Vor dem Schlafengehen nicht mehr rumspringen, toben oder Sport machen. Und lieber auch keine aufregenden Filme direkt vor der Schlafenszeit gucken – macht lieber etwas Gemütliches, Ruhiges. Quelle: dpa

Diesen Artikel haben Lara-Celine, Christian und Fränzi geschrieben.

🗨️ Was macht ihr, wenn es mit dem Schlafen nicht klappt? Schreibt uns eure Ideen in die Kommentare! ⬇️